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NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

電子股近期修正壓力較大，一方面是Q2以來漲幅較大，又缺乏較明顯的修正；另一方面馬上要公布的Q3財報，台幣在Q3大漲超過1.8%，對電子出口業產生影響，短線電子股價回檔修正，中線股價仍會回歸基本面，這波好股壞股一起回檔，反而可以尋找機會。我認為第三季能繳出亮眼財報的電子股，將主要集中在NB/PC相關的零組件族群，以受惠遠距商機的圓剛(2417)為例，這一波股價走勢強勁，成功守住季線，9月營收再創歷史新高，是連續第三個月創新高。圓剛7月EPS 1.08元、8月EPS 1.31元，9月營收創新高月增21%，第三季EPS上看3.5元，預估全年EPS上看6～7元，目前圓剛股價60多元，本益比不到10倍，其實頗低。圓剛的收入主要來自認列子公司圓展(3669)的營收，圓展營收近期也創新高，股價走勢類似圓剛。

NB/PC零組件業績亮眼

川普確診新冠的消息上週為市場投下震撼彈，作為全球醫療條件最好的職務都無法倖免，代表疫情的威脅遠未退去，而疫苗的研發和量產看來也還需要些時間，因此我認為遠端商機仍會持續，甚至可能成為未來生活的新常態。NB/PC需求旺到明年，電腦周邊廠商業績看好，其中曜越(3540)、雙鴻(3324)、僑威(3078)和欣興(3037)股價都在修正中守住季線。NVIDIA今年推出新的RTX-3080顯卡，效能是舊款的1.5～2倍，價格卻不變，預估將掀起一波換機潮；而效能提升意味著功率與散熱需求的提升，這就讓高功率電源供應器大廠僑威和散熱大廠雙宏大為受惠。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1406期】

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