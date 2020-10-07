快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反彈量縮首選業績股：貿聯

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

加權指數從9/16強攻13000大關後，指數連跌數日到12149點止跌，也是3月後首度跌破季線，跌破季線後連續幾日反彈都出現量縮，尤其是中秋連假前市場不敢抱股過節，但只有過度高估的股票才需要小心，普遍都有做頭的跡象，要小心股價可能回不去原本的高點了，然而今年雖然因為疫情，許多國家GDP都出現負值，然而台灣因疫情控制佳，估計上看1.63%，明年GDP將會出現明顯成長，我認為節後選股，低本益比股果然節後易漲難跌有利可圖，下半年看好造紙、航運以及車用族群以及部分業績股，投資人可以趁這一波反彈汰弱換強，將資金轉到有實質業績的好股。

外資連三個月買超逾萬張

過去我們持續追蹤的貿聯-KY(3665)，股價兩百元附近一路推薦，今年上半年受到疫情影響，尤其是墨西哥工廠停工，但自8月後不論是車用、電器客戶工廠均已全面復工，自解封後需求逐步復甦，營收自7月後，連續三個月站穩20億大關。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1406期】

延伸閱讀

新冠肺炎全球情報／WHO估10%人口染疫 川普獨特療法惹議

影／台中12外籍生檢疫腹瀉發燒 2採陰全數排除染疫

貿聯延遲輸入重訊 證交所開罰5萬元

貿聯增1% 出貨持穩

相關新聞

台南高鐵特區地王潛力無限 達麗帶頭推出「國家強棒」583戶大案

台南沙崙高鐵特區首案達麗建設「國家強棒」日前開工，達麗(6177)董事長謝志長表示，作為區域第一個開案的建案，非常高興，要為首購年輕人蓋住得起的房子，是件很好的事。......

驚奇十月！迎接2020年終戰

中秋連假期間，新加坡摩台指照常交易，反映美國總統川普新冠病毒確診，出現大幅波動！但是這一次中秋連假的避險交易.......

面板價格續揚 雙虎看旺

過去市場耳熟能詳的三大慘業「太陽能、LED、面板」，大家避之唯恐不及，因為中國殺價競爭，打亂市場價格，整體趨勢向下.......

川普染疫 這族群是贏家？

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態.....

NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

電子股近期修正壓力較大，一方面是Q2以來漲幅較大，又缺乏較明顯的修正；另一方面馬上要公布的Q3財報，台幣在Q3大漲超過1.8%，對電子出口業產生影響.......

反彈量縮首選業績股：貿聯

加權指數從9/16強攻13000大關後，指數連跌數日到12149點止跌，也是3月後首度跌破季線，跌破季線後連續幾日反彈都出現量縮......

遠距商機再起 IC設計再度領航？

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，10月2日美國新冠肺炎新增病例逾54,000例，創下8月14日以來的高峰；佛州和德州的疫情每日死亡人數逾90人.......

蔡明彰觀點：通吃川普與拜登概念股 這二族群拉回可留意

在美國總統大選第一場的辯論及川普染上新冠肺炎之後，美股的10月驚奇不確定變數大增，獲利回吐的賣壓加重，因為市場將拜登勝出的因素考慮在內，如果拜登入主白宮及民主黨控制參議院.......

川普染疫 這族群逆風高

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示.......

新莊知識產業園區添利多 新潤「莫內花園」速銷盛大動工

「新莊北側知識產業園區」受到台商回流投資，以及商用不動產機捷、環狀線建設利多影響，成企業、建商競逐新寵，日前新北市政府再宣布增設轉運站......

台康生快篩、疫苗雙提材發酵

台股最近回測季線，很大程度是受到近期美股拉回的影響，美股的修正除了漲多拉回外，由於歐美疫情再度升溫，歐洲部分地區恐將再度封鎖......

熱門新聞

台灣的三率驚奇

川普染疫 這族群是贏家？

面板價格續揚 雙虎看旺

NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

蘋果新機有亮點 概念股聚人氣

汽車產業終於苦盡甘來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。