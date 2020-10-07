反彈量縮首選業績股：貿聯

【撰文／黃清照】

加權指數從9/16強攻13000大關後，指數連跌數日到12149點止跌，也是3月後首度跌破季線，跌破季線後連續幾日反彈都出現量縮，尤其是中秋連假前市場不敢抱股過節，但只有過度高估的股票才需要小心，普遍都有做頭的跡象，要小心股價可能回不去原本的高點了，然而今年雖然因為疫情，許多國家GDP都出現負值，然而台灣因疫情控制佳，估計上看1.63%，明年GDP將會出現明顯成長，我認為節後選股，低本益比股果然節後易漲難跌有利可圖，下半年看好造紙、航運以及車用族群以及部分業績股，投資人可以趁這一波反彈汰弱換強，將資金轉到有實質業績的好股。

外資連三個月買超逾萬張

過去我們持續追蹤的貿聯-KY(3665)，股價兩百元附近一路推薦，今年上半年受到疫情影響，尤其是墨西哥工廠停工，但自8月後不論是車用、電器客戶工廠均已全面復工，自解封後需求逐步復甦，營收自7月後，連續三個月站穩20億大關。