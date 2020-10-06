遠距商機再起 IC設計再度領航？

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，10月2日美國新冠肺炎新增病例逾54,000例，創下8月14日以來的高峰；佛州和德州的疫情每日死亡人數逾90人，川普總統確診住院，凸顯美國應對新冠危機的防疫脆弱。

據美媒報導，WHO對當前新冠疫情表示，如果我們看到在疫情爆發9個月後就造成近一百萬人死亡，而疫苗普及至少還需要9個多月，也就是在疫苗尚未全球普及之前，死亡人數仍可能倍翻至二百萬人。 WHO呼籲全球人人都有責任防疫，各國領導人應採取正確挽救性命的措施，不僅是檢測與追蹤、戴口罩、研發與施打疫苗、保持社交間距與衛生，需全部落實。

萬寶投顧陳子榕指出，面對來勢洶洶二次疫情來襲，資金又重回IC設計族群；疫情下的台灣能有優於亞洲鄰近國家的經濟表現，首要歸功於穩健的防疫政策，既防堵國外疫情湧向台灣，也避免封城造成經濟、產業活動急凍。台灣的資通訊產業，在海外疫情蔓延下，反而成為居家防疫、遠距辦公的受惠族群，撐住了台灣經濟半邊天。亞洲開發銀行報告，今年約有四分之三的亞太開發中國家將面臨經濟負成長，不過台灣經濟表現佳，估台灣今年經濟成長率為0.8％，為亞洲四小龍之首，明年成長率還可直奔3.5％。

全球央行積極救市下，流動性充沛，投資人不需過度緊張，指數站上季線後，進一步挑戰萬三關卡。短線上，9/25(二)所分享的，弘塑(3131-TW)至今這一小波漲14％，聯發科(2454-TW)利空鈍化，漲6％；閎康(3587-TW)也剛剛冒出頭來，小漲約5％。這幾檔好股，若金流不退，未來仍值得期待。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱9/25《台股回測半年線 台積電相關個股買點將浮現？》。

萬寶投顧陳子榕指出，面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股：

矽力-KY(6415-TW)受惠於資料中心建置，成長力道強，TV/NB部分，疫情帶動下，刺激宅經濟發酵，另外手機AC/DC charger部分，目前鎖定大陸前四大手機廠，預期今年底前出貨，其他消費型需求受景氣影響，需求較弱，預估矽力-KY今年將大賺逾3個股本。

譜瑞-KY(4966-TW)疫情衝擊下，對於教育市場帶動的Chromebook和居家辦公可持續支撐NB，市場需求持續可期，譜瑞-KY的第四代PCIe已開始出貨，在企業伺服器需求的加持下，下半年可望強勁放量。譜瑞-KY終將進軍數據中心伺服器，以把握串流、遠端操作等應用的商機。伺服器客戶追求通道數更高的PCIe，有助提升高速傳輸介面的產品均價，使其2020～2021年營收持續位居成長軌道，因此，預計譜瑞-KY收入將繼續保持20％的增長。

瑞昱(2379-TW)在TWS市場目前已經推出全新一代具備主動式降噪(ANC)的TWS晶片，並且獲得多家品牌廠導入，在下半年起開始放量出貨。瑞昱在TWS晶片出貨持續暢旺帶動下，將可望使藍牙出貨表現持續位居公司前五大產品之一。日系外資看好今年居家辦公(WFH)浪潮帶動網路市場需求，2021年則還有網路升級、TWS以及IoT等趨勢帶動，將瑞昱目標價調升到420元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險