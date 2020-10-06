蔡明彰觀點：通吃川普與拜登概念股 這二族群拉回可留意

在美國總統大選第一場的辯論及川普染上新冠肺炎之後，美股的10月驚奇不確定變數大增，獲利回吐的賣壓加重，因為市場將拜登勝出的因素考慮在內，如果拜登入主白宮及民主黨控制參議院，這將成為美股最大黑天鵝。

拜登的加稅政見必會落實，屆時美股及台股都將出現明顯調整，向下修正10％是最起碼的技術回檔。在投票倒數不到一個月內，選情變化牽動美股的震盪幅度擴大，瞭解拜登的加稅政見，把資本利得稅與股息視為一般收入來課稅，表示年收入逾100萬美元以上的家庭的所得稅率，由20％大增到39.6％，原本收入100萬美元的家庭只課稅20萬美元，拜登當選總統後，變成近40萬美元，暴增一倍，勢必衝擊高收入家庭的消費支出及投資規劃。

同時，拜登也會把企業所得稅逐步恢復到川普稅改前水準，即由現行的21％先加稅到28％，最後加到35％，一旦拜登針對企業所得稅加稅，立刻造成企業的資金外流，美元持續貶值，再來這幾年美股牛市最大的買盤是來自企業回購股票，也因加稅而減少回購，最終美股將不只修正10％，可能形成連鎖風暴。

萬寶投顧蔡明彰強調，按照歷史經驗，在經濟疲弱時期來加稅對美股是天大利空，明年美國經濟即使疫情獲得控制，依然復甦有限，因而市場心理將會在10月大選前趨吉避凶，今年漲幅太大的科技股將會出現沈重上檔壓力，科技股的第三季財報依然強勁，投資人認為科技股牛市仍未結束，且第四季的11月到12月是傳統銷售旺季，不敢貿然拋售，但拜登勝出的機率上升，情況將截然不同了。

若拜登當選，投資人趕在今年底前出脱今年漲幅大的科技股，以免明年要繳很多的資本利得稅，相對銀行股、工業股、能源股今年漲幅不大，一旦加稅，要繳的資本利得稅有限，甚至今年負報酬還能抵稅，換言之，拜登勝選，今年底美股各類股跌勢最重將是科技股，而銀行股、工業股會抗跌，但拜登將推動二兆美元的綠能計劃，10年後美國境內不再蓋石化廠，所以能源股也有壓力。

川普上任第一年並沒有動作，而是在2018年3月簽署備忘錄，宣稱中國偷竊美國智慧財產權，依據301條款對中國進口商品加徵關稅，才發展後來一連串的中美貿易戰。即使拜登當選，也不敢在任期第一年取消或調降中國產品的加徵關稅，當然也不會鬆綁華為、中芯國際的禁售令，除了表態強硬立場之外，也保留施壓中國的彈性，但任期的第二年就很難說，以拜登一貫主張全球經濟合作的立場，中美貿易緊張關係將會比川普時期和緩，一般認為，習近平要更具體的開放中國市場及承諾保護美國智財權，遞出這個橄欖枝，拜登才會鬆綁中美貿易禁令。

萬寶投顧蔡明彰強調，台灣是中美貿易戰最大漁翁得利者，川普發動貿易戰的2018年3月，台股最低點10,638點漲到今年7月最高點13,031點，大漲2,393點或漲幅22％，2018年台灣出口值3,359億美元，刷新歷史新高，2019年出口值3,292億美元，雖因全球景氣下滑，較2018年小幅衰退3％，但全球出口值排名前進一名，由第18名前進到第17名。

2020年前8月出口值2,173億美元，年增1.5％，8月更以311億美元創歷史單月新高，台灣在中美貿易戰打最凶的2019年GDP成長率2.73％，居亞洲4小龍之首，強烈證實台灣受惠中美貿易戰的轉單效應，然而拜登勝出是否逐步和緩中美貿易衝突，也使台灣的轉單利益遞減，股價通常敏感提前反應，不得不提防台股大利多變成大利空。

如此一來，拜登當選將使台股今年底回測年線11,500點支撐。股價漲多就是最大的利空，台股半導體是近兩年中美貿易戰轉單的最大受惠族群，一旦拜登勝選，也就是台股獲利回吐最重的類股。

以今年股價漲幅而言，金麗科(3228-TW)大漲178％，世芯-KY(3661-TW)漲108％、矽力-KY(6415-TW)漲98％、聯電(2303-TW)漲83％，這四檔漲幅最大，也具指標作用，投資人密切關切美國大選進展，如果拜登勝利的機率上升，就必須針對受惠中美貿易戰的半導體逢高調節或來回搶差價，但不要長抱了。

萬寶投顧蔡明彰強調，到底台股什麼族群可通吃川普及拜登的概念股，即不管誰的選情佔上風，股價都看漲。

第一個是口罩股，拜登不用說，防疫優先，隨時戴口罩，他更表示，一旦當選將會下令強制美國人戴口罩，以美國人口3億人的市場，又是口罩股強大需求題材，台股相關的恆大(1325-TW)、康那香(9919-TW)、美德醫療-DR(9103-TW)、南六(6504-TW)、聚隆(1466-TW)，原本2021年EPS將較今年顯著衰退，股價頭部已出現，但拜登入主白宮將有戲劇化扭轉，2021年EPS將會較市場預期好。

另外，從川普染疫得知歐美第二波的疫情，秋冬又來襲，川普現在必須透過遠距視訊來執行總統權力及競選活動，歐美民眾在家上班必然再延長，所以遠距商機相關的股票，不管誰當選都會漲。

尤其11月中旬前公告第三季的財報，高EPS的個股更有行情，首選股價100元以下，但單季EPS 2至3元，圓剛(2417-TW)8月EPS1.31元，7～8月2.39元，光這兩個月的獲利就超過2012至今年上半年約8年半獲利的總和，因而估計圓剛第三季EPS3.3元，全年估6～7元，本益比不到10倍。

今年受惠遠距教學、居家上班帶來的影音傳輸商機，電競產品的曜越(3540-TW)7～8月的EPS2.23元，估計第三季的單季EPS3.2元，全年估7～8元，本益比也低於10倍。

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