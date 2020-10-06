川普染疫 這族群逆風高

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態，並承諾自己必將康復重返，疑遭幾小時前確診的親信選戰幕僚希克斯(Hope Hicks)傳染病毒。相關消息出爐後，美股與輿論震驚，但更複雜的大選時程，引發了白宮上下大亂，接下來的副總統與總統辯論會，可能被迫取消，相關高層團隊，也都可能陷入染疫危機？

雖白宮消息混亂，但眾議院主導新紓困案的腳步仍按時程表繼續，眾議院議長裴洛西表示，如此發展已經改變談判氣氛，因為共和黨看到我們一直在說的事實，就是這是一種惡性病毒。眾議院10月1日以214票對207票，率先通過民主黨版本的紓困案，民主黨紓困案雖然已在眾議院過關，但並非意味它們將關起與白宮協商的大門。

面對川普染疫，對川普選情而言，未必是壞事；根據美國智庫公布最新民調顯示，川普民調拿下46％支持度反超45％的拜登；距離美總統投票日已不到一個月，看這最新民調，川普吸收到許多同情票，川普連任之路機率似乎大增，股市持續偏多。

萬寶投顧陳子榕指出，近來美國多家大企業相繼裁員或放無薪假下，更加重美國推出新一輪紓困案的壓力。特別是航空業，包括美國航空與聯合航空等，已大舉裁員，預估高達3.2萬人。裴洛西呼籲，它們能暫停這些精簡人事計畫，針對航空業提供250億美元的援助計畫可望近期在國會敲定，紓困方案也維持股市穩定。

台股9月底國家隊護盤，敲進金控股，台股上上週在法人賣壓大舉出籠下，台股連破月、季線支撐，市場氛圍為之丕變；國家隊中的八大公股券商轉賣為買，總計單週買超金額206.8億元，買超標的則以台積電(2330-TW)及兆豐金(2886-TW)等金控族群等為主，秋節之前連三漲，週一台股站上季線，持續挑戰萬三關卡。

有政策護盤下，投資人不需過度緊張。短線上，9/28(一)所分享的聯電(2303-TW)由當天27.5元，週一再創高29.8元，漲8.4％； 弘塑(3131-TW)創短波高點，至今小漲7.7％，延續小波段漲勢。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱9/28《中芯被美制裁 這類股有轉單效應？》。

萬寶投顧陳子榕指出，距離美國總統投票日不到30天了，盤勢變化莫測，未來可預見的是，利空消息還是會很多，但只要把握住金流持續增加的股票，後市可值得期待。繼續透過籌碼面為大家選好股：

世界(5347-TW)下半年8吋晶圓代工產能仍供不應求，已有客戶預訂明年產能，預期產能吃緊情況會延續到明年一整年，客戶對於電視及電腦面板驅動IC、電源管理IC的晶圓代工需求在第三季增加，車用相關晶片方面已聽到IDM廠客戶指出需求將觸底回升。

旺宏(2337-TW)因為禁令帶動提前拉貨效益，旺宏第三季營運表現不會讓外界失望。

董事長吳敏求強調，旺宏所瞄準的是具有價值的市場，不會去拚量大、價格競爭性高的市場，未來可以看到旺宏在汽車、醫療及工業市場的滲透率會愈來愈高，並看好明年汽車相關運用之成長。

閎康(3587-TW)今年台灣實驗室接單量較去年明顯提升，閎康將隨著大客戶腳步，持續往先進製程之MA深耕，RA、FA之需求則受惠於5G、AI、HPC起飛，不僅晶片開案量較往年提升，亦因晶片整合度提高，客戶傾向先做嚴苛之測試而受惠，此趨勢正進行中，閎康過往幾年的投資正好趕上此波需求，下半年業績將樂觀看待。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險