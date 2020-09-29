快訊

街口託付寶爭議鬧大 執行長胡亦嘉遭金管會解職

準備對中開戰？ 美空軍秀「死神」臂章

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

聯合新聞網 / 萬寶週刊

萬寶投顧 / 陳子榕

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示，美國總統大選選情維持穩定，拜登領先川普至少8個百分點，美國廣播公司與華盛頓郵報所做的民調，拜登的支持度有52％，川普的支持度為44％，領先川普8%，在三回合辯論尚未完成之前，拜登入主白宮機會高，我們來分析拜登與川普的政見，對股市各產業的影響。

拜登在7月初發布的政策，針對氣候變遷、刑事司法改革、公平經濟、醫療健保、教育、移民等議題發表政策，因美國陷入經濟衰退，拜登將重心放在經濟議題，以。

重建美好未來 提升競爭優勢。拜登的經濟政策主要包括：打造潔淨能源經濟、投資美國製產品、支持兒童和長者照護；推綠能 在2035年前達到美國發電廠零排放，並預計斥資2兆美元（約新台幣58.9兆元）推動綠能。例如，若車主淘汰缺乏能源效益的舊車，改買環保的新車，則能收到補貼。政策受惠者聚焦在: 風電、 太陽能、 電動車、 人工智慧等產業。

川普陣營第二任期，施政重點在就業、外交、教育等十大領域，其中結束對中國的依賴排在十大重點施政領域的第三位，內容包括：從中國討回100萬個製造業工作機會；對從中國撤回企業提供稅額減免；不允許那些將工作機會外包給中國的公司獲得聯邦政府合約；以及要中國為新冠病毒擴散至全球負起全責等。政策受惠聚焦在半導體 、5G 、WiFi6、人工智慧等。

從這兩位美總統候選人來看，科技股仍是重中之重，相關半導體上、 中 、下游一條鏈，仍是支持美國為科技霸主的核心，更甚者，研究機構穆迪（Moody’s Analytics）指出，民主黨總統候選人拜登若入主白宮，他的經濟政策，可比現任總統川普多創造700萬份工作機會。我認為此一報告的基礎建立在，聯邦資金利率目標區間維持在0-0.25%，超低利率水準至少會一直維持到2023年底，資金寬鬆再加上紓困方案，有利經濟回升，可望延續股是偏多行情。

距離美國總統投票日約30天左右，盤勢震盪幅度將更大，建議大家持股控制在五成左右，不善於做短線者，建議放長線、釣大魚，當美國總統選後，新一輪的刺激經濟方案逐步有所成效，再加上新冠疫苗將問世，全球經濟將回復成長軌道，股市可望整理過後在攻一波，短空長多，投資人不需過度悲觀。例如我8/10所分享的波段股世紀鋼(9958)，由98.4元，漲到此波最高141.5元，價差43.1元，上漲43%。當下所分享的世紀鋼也並非馬上大漲，整理近兩週後，才開始仰角上攻。所以好股票，也要有耐心抱牢啊。

短線上，昨天所分享的聯電(2303)昨日漲停後，今再創高， 弘塑(3131) 、智邦(2345)，今收漲，延續昨日漲勢。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。

請參閱 9/28 <中芯被美制裁 這類股有轉單效應？ >

面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股:

台積電(2330) 市場對於人工智慧（AI）及5G的數位運算效能提升持續進行中，技術的創新會持續推動更具能源效率的運算需求，而半導體技術持續微縮，也將造就每二年能源效率提升的情況。同時，5G滲透率持續提高，帶動半導體內含價值提升，台積電將迎來新一波高速增長，里昂證券上調目標價至600元。

欣興(3037) 蘋果手機零組件供應商9月進入出貨旺季，組裝廠在9月開始拉貨，預期相關零組件供應商的9月營收，將會明顯向上；估蘋果下半年新機訂單6,500萬支，略低於2019年新機訂單量7,000萬支，但會優於市場預期。欣興在ABF載板去瓶頸的新產能逐步開出下，第三季營收估計季成長約7％，營收將隨著拉貨潮開始而持續回升。

宏捷科(8086) 由於蘋果新機拉貨，且美國新冠肺炎疫情延燒，美系客戶產能不足，轉單效應逐月發酵，明年除了韓系客戶，另有中國品牌導入，讓宏捷科樂觀看待下半年營運；在WiFi 6部分，宏捷科已開始試產新產品，預估第4季將開始量產。

宏捷科(8086)累計前8月稅後盈餘為4.2億元，每股盈餘為2.79元，隨著4G及5G智慧型手機需求增溫，正面看待第3季及第4季業績。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

延伸閱讀

川普煉金術 紐時踢爆10大避稅手法

紐時爆料重創川普？ 鐵桿川粉照挺不誤

4.2億美元個人債務！川普若連任總統 資產恐遭法拍

美國總統辯論29日晚間登場 分析師估：人身攻擊成主調

相關新聞

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示.......

新莊知識產業園區添利多 新潤「莫內花園」速銷盛大動工

「新莊北側知識產業園區」受到台商回流投資，以及商用不動產機捷、環狀線建設利多影響，成企業、建商競逐新寵，日前新北市政府再宣布增設轉運站......

台康生快篩、疫苗雙提材發酵

台股最近回測季線，很大程度是受到近期美股拉回的影響，美股的修正除了漲多拉回外，由於歐美疫情再度升溫，歐洲部分地區恐將再度封鎖......

長榮跌出長線投資價值

進入9月以來，美股受疫情重燃和紓困案國會卡關等利空影響走弱，三大指數已連續4個星期收黑，僅有那斯達克指數在上週勉力收紅.....

台積電相對大盤強 鎖定半導體股

國際情勢詭譎多變，台股由高點13031點，至今跌破季線，高低相差882點，跌幅 6.7 %，預估半年線可望獲得支撐。近期台股修正的原因.....

導線架谷底復甦

導線架市場主要掌握在海外金屬礦業集團手中，但隨著國際企業紛紛轉型撤出，台灣導線架業者則找到機會擴大營運版圖......

台灣半導體界的年度盛事：SEMICON Taiwan

國際半導體展(2020 SEMICON Taiwan)是台灣半導體業界一年一度的盛會，每年都會吸引全球半導體優良廠商飛到台灣進行設展.......

聯電漲停 這類股要動了嗎 ?

2015年中國確立了一帶一路的初步構想，一帶一路的範圍貫穿歐亞非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間則是發展潛力巨大的腹地國家......

蔡明彰觀點：中芯被制裁除了聯電得利 還有隱藏版受惠股？

為何9月開始，全球股市、商品市場都在跌，道瓊指數從高點下跌2,000點，那斯達克下跌1,200點，上證指數下跌200點，台股也下跌600點......

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

美股適時的反彈，暫時化解台股破底危機。大盤強彈了230點，成交量才1500億左右，創下近4個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為......

雙鴻邁向新一波成長動能

台股近期受美股修正影響較多，但從台積電定但滿載就能看出，電子股的基本面利多不變。一些個股短線漲多難免震盪......

萬三攻防戰 選股怎麼選？

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)本週訪台，克拉奇為美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿，是1979年以來訪台層級最高的國務院現任官員......

熱門新聞

蔡明彰觀點：中芯被制裁除了聯電得利 還有隱藏版受惠股？

Mini LED股買點到了嗎？

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

聯電漲停 這類股要動了嗎 ?

台積電相對大盤強 鎖定半導體股

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。