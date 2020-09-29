川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

萬寶投顧 / 陳子榕

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示，美國總統大選選情維持穩定，拜登領先川普至少8個百分點，美國廣播公司與華盛頓郵報所做的民調，拜登的支持度有52％，川普的支持度為44％，領先川普8%，在三回合辯論尚未完成之前，拜登入主白宮機會高，我們來分析拜登與川普的政見，對股市各產業的影響。

拜登在7月初發布的政策，針對氣候變遷、刑事司法改革、公平經濟、醫療健保、教育、移民等議題發表政策，因美國陷入經濟衰退，拜登將重心放在經濟議題，以。

重建美好未來 提升競爭優勢。拜登的經濟政策主要包括：打造潔淨能源經濟、投資美國製產品、支持兒童和長者照護；推綠能 在2035年前達到美國發電廠零排放，並預計斥資2兆美元（約新台幣58.9兆元）推動綠能。例如，若車主淘汰缺乏能源效益的舊車，改買環保的新車，則能收到補貼。政策受惠者聚焦在: 風電、 太陽能、 電動車、 人工智慧等產業。

川普陣營第二任期，施政重點在就業、外交、教育等十大領域，其中結束對中國的依賴排在十大重點施政領域的第三位，內容包括：從中國討回100萬個製造業工作機會；對從中國撤回企業提供稅額減免；不允許那些將工作機會外包給中國的公司獲得聯邦政府合約；以及要中國為新冠病毒擴散至全球負起全責等。政策受惠聚焦在半導體 、5G 、WiFi6、人工智慧等。

從這兩位美總統候選人來看，科技股仍是重中之重，相關半導體上、 中 、下游一條鏈，仍是支持美國為科技霸主的核心，更甚者，研究機構穆迪（Moody’s Analytics）指出，民主黨總統候選人拜登若入主白宮，他的經濟政策，可比現任總統川普多創造700萬份工作機會。我認為此一報告的基礎建立在，聯邦資金利率目標區間維持在0-0.25%，超低利率水準至少會一直維持到2023年底，資金寬鬆再加上紓困方案，有利經濟回升，可望延續股是偏多行情。

距離美國總統投票日約30天左右，盤勢震盪幅度將更大，建議大家持股控制在五成左右，不善於做短線者，建議放長線、釣大魚，當美國總統選後，新一輪的刺激經濟方案逐步有所成效，再加上新冠疫苗將問世，全球經濟將回復成長軌道，股市可望整理過後在攻一波，短空長多，投資人不需過度悲觀。例如我8/10所分享的波段股世紀鋼(9958)，由98.4元，漲到此波最高141.5元，價差43.1元，上漲43%。當下所分享的世紀鋼也並非馬上大漲，整理近兩週後，才開始仰角上攻。所以好股票，也要有耐心抱牢啊。

短線上，昨天所分享的聯電(2303)昨日漲停後，今再創高， 弘塑(3131) 、智邦(2345)，今收漲，延續昨日漲勢。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。

請參閱 9/28 <中芯被美制裁 這類股有轉單效應？ >

面對詭譎多變的盤，選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，跟大家分享優質好股:

台積電(2330) 市場對於人工智慧（AI）及5G的數位運算效能提升持續進行中，技術的創新會持續推動更具能源效率的運算需求，而半導體技術持續微縮，也將造就每二年能源效率提升的情況。同時，5G滲透率持續提高，帶動半導體內含價值提升，台積電將迎來新一波高速增長，里昂證券上調目標價至600元。

欣興(3037) 蘋果手機零組件供應商9月進入出貨旺季，組裝廠在9月開始拉貨，預期相關零組件供應商的9月營收，將會明顯向上；估蘋果下半年新機訂單6,500萬支，略低於2019年新機訂單量7,000萬支，但會優於市場預期。欣興在ABF載板去瓶頸的新產能逐步開出下，第三季營收估計季成長約7％，營收將隨著拉貨潮開始而持續回升。

宏捷科(8086) 由於蘋果新機拉貨，且美國新冠肺炎疫情延燒，美系客戶產能不足，轉單效應逐月發酵，明年除了韓系客戶，另有中國品牌導入，讓宏捷科樂觀看待下半年營運；在WiFi 6部分，宏捷科已開始試產新產品，預估第4季將開始量產。

宏捷科(8086)累計前8月稅後盈餘為4.2億元，每股盈餘為2.79元，隨著4G及5G智慧型手機需求增溫，正面看待第3季及第4季業績。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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