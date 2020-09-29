新莊知識產業園區添利多 新潤「莫內花園」速銷盛大動工
【撰文／陳澤樂】
「新莊北側知識產業園區」受到台商回流投資，以及商用不動產機捷、環狀線建設利多影響，成企業、建商競逐新寵，日前新北市政府再宣布增設轉運站，使新莊知識產業園區未來價值再攀升。
相較多數重劃區過於發散的腹地，新莊知識產業園區占地僅26公頃，擁有符合企業，總部需求之大面積產專用地、住宅開發需求，極利於企業總部、住宅聚落、商業中心迅速聚攏成型，吸引尖端科技、創新研發企業進駐。
目前中悅A3新創總部、台通光電均動工興建中，後續夏姿集團總部、科定(KD)企業總部、茂旭資訊、先鋒高分子、德昇建設等高科技產業亦蓄勢待發，配合政府的「立體化政策」興建商辦，融匯了商業、電子、雲端智慧、研發等全新技術，透過雙軌優勢加持，將串聯兆元產值，催生北台灣數位雲端新中樞，成為新富菁英住宅聚落。
「新潤莫內花園」專案經理彭廣杰表示，新潤莫內花園成交以置產、首購、首換客群居多，許多來自北市、新板、中永和的購屋客群，看中新潤莫內花園距雙捷僅350米、知識產業園區的前瞻發展性，與重劃首案增值優勢，及新莊房價補漲空間，消費者下手均快狠準。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1405期】
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