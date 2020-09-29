快訊

街口託付寶爭議鬧大 執行長胡亦嘉遭金管會解職

準備對中開戰？ 美空軍秀「死神」臂章

台康生快篩、疫苗雙提材發酵

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

台股最近回測季線，很大程度是受到近期美股拉回的影響，美股的修正除了漲多拉回外，由於歐美疫情再度升溫，歐洲部分地區恐將再度封鎖；這樣一來，資金往生技股避險的需求跟著提升。上週台股週線長黑大跌，不排除台股會進入一段時間的修正，10月份台股休市日較多，行情壓縮整理的可能性較高；生技股具有防禦的特性，大盤走弱的情況下，資金容易轉往生技股。中秋過後北半球開始降溫，進入流感好發旺季，防疫股票有望再走出一波行情。例如國光(4142)公費四價流感疫苗出貨，估將大幅貢獻9月份營收，中秋過後陸續公布9月業績，國光過去3個月都在62～78元區間整理，短線拉回沒跌破區間，未來有機會反彈再戰前波高點。高端(6547)股價則拉回再測半年線支撐，需等待疫苗的進展；全球新冠疫苗的開發明年陸續完成，今年受惠更多的應該會是檢測和新冠解藥的族群。

台康生新冠快篩獲印度上市許可

檢測股中一個值得關注的是亞諾法(4133)，其檢測產品6月份已經獲准上市，7、8月在新產品的幫助下公司營收連創新高，不排除9月營收又將再創新高；股價在上週已經出現放量轉強的情況。與亞諾法類似的還有台康生(6589)，它同時具有檢測和疫苗雙題材，檢測與寶齡(1760)合作、疫苗則為高端代工。與寶齡合作的快篩試劑已在台灣獲准上市，這只是起步，最新訊息是已獲准在印度上市，由於印度新冠肺炎確診人數逼近600萬人，在全球確診人數國家中僅次於美國，8月底開始每日檢測量都在百萬以上，估Q4可望出貨印度貢獻業績，。疫苗方面，台康生與高端合作的疫苗目前已經進入一期人體臨床試驗，而亞諾法研發的疫苗進度則較慢，目前仍處於動物實驗階段；目前亞諾法股價比台康生高出十多元，台康生股價恐怕有點被低估。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1405期】

延伸閱讀

新冠疫苗施打 寄望明年Q3

國光、聯亞、高端新冠疫苗 進入臨床一期

新冠疫苗明年第3季量產 6成施打

中國擴大接種試驗中疫苗 紐時：存在未知風險

相關新聞

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

美國總統大選11月3日投票，9/29(周二)起將展開三回合的總統辯論，川普與拜登將進行正面對決，根據最新民調顯示.......

新莊知識產業園區添利多 新潤「莫內花園」速銷盛大動工

「新莊北側知識產業園區」受到台商回流投資，以及商用不動產機捷、環狀線建設利多影響，成企業、建商競逐新寵，日前新北市政府再宣布增設轉運站......

台康生快篩、疫苗雙提材發酵

台股最近回測季線，很大程度是受到近期美股拉回的影響，美股的修正除了漲多拉回外，由於歐美疫情再度升溫，歐洲部分地區恐將再度封鎖......

長榮跌出長線投資價值

進入9月以來，美股受疫情重燃和紓困案國會卡關等利空影響走弱，三大指數已連續4個星期收黑，僅有那斯達克指數在上週勉力收紅.....

台積電相對大盤強 鎖定半導體股

國際情勢詭譎多變，台股由高點13031點，至今跌破季線，高低相差882點，跌幅 6.7 %，預估半年線可望獲得支撐。近期台股修正的原因.....

導線架谷底復甦

導線架市場主要掌握在海外金屬礦業集團手中，但隨著國際企業紛紛轉型撤出，台灣導線架業者則找到機會擴大營運版圖......

台灣半導體界的年度盛事：SEMICON Taiwan

國際半導體展(2020 SEMICON Taiwan)是台灣半導體業界一年一度的盛會，每年都會吸引全球半導體優良廠商飛到台灣進行設展.......

聯電漲停 這類股要動了嗎 ?

2015年中國確立了一帶一路的初步構想，一帶一路的範圍貫穿歐亞非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間則是發展潛力巨大的腹地國家......

蔡明彰觀點：中芯被制裁除了聯電得利 還有隱藏版受惠股？

為何9月開始，全球股市、商品市場都在跌，道瓊指數從高點下跌2,000點，那斯達克下跌1,200點，上證指數下跌200點，台股也下跌600點......

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

美股適時的反彈，暫時化解台股破底危機。大盤強彈了230點，成交量才1500億左右，創下近4個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為......

雙鴻邁向新一波成長動能

台股近期受美股修正影響較多，但從台積電定但滿載就能看出，電子股的基本面利多不變。一些個股短線漲多難免震盪......

萬三攻防戰 選股怎麼選？

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)本週訪台，克拉奇為美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿，是1979年以來訪台層級最高的國務院現任官員......

熱門新聞

蔡明彰觀點：中芯被制裁除了聯電得利 還有隱藏版受惠股？

Mini LED股買點到了嗎？

季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

聯電漲停 這類股要動了嗎 ?

台積電相對大盤強 鎖定半導體股

川普與拜登的產業交集 這類股不寂寞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。