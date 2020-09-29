台康生快篩、疫苗雙提材發酵

【撰文／王榮旭】

台股最近回測季線，很大程度是受到近期美股拉回的影響，美股的修正除了漲多拉回外，由於歐美疫情再度升溫，歐洲部分地區恐將再度封鎖；這樣一來，資金往生技股避險的需求跟著提升。上週台股週線長黑大跌，不排除台股會進入一段時間的修正，10月份台股休市日較多，行情壓縮整理的可能性較高；生技股具有防禦的特性，大盤走弱的情況下，資金容易轉往生技股。中秋過後北半球開始降溫，進入流感好發旺季，防疫股票有望再走出一波行情。例如國光(4142)公費四價流感疫苗出貨，估將大幅貢獻9月份營收，中秋過後陸續公布9月業績，國光過去3個月都在62～78元區間整理，短線拉回沒跌破區間，未來有機會反彈再戰前波高點。高端(6547)股價則拉回再測半年線支撐，需等待疫苗的進展；全球新冠疫苗的開發明年陸續完成，今年受惠更多的應該會是檢測和新冠解藥的族群。

台康生新冠快篩獲印度上市許可

檢測股中一個值得關注的是亞諾法(4133)，其檢測產品6月份已經獲准上市，7、8月在新產品的幫助下公司營收連創新高，不排除9月營收又將再創新高；股價在上週已經出現放量轉強的情況。與亞諾法類似的還有台康生(6589)，它同時具有檢測和疫苗雙題材，檢測與寶齡(1760)合作、疫苗則為高端代工。與寶齡合作的快篩試劑已在台灣獲准上市，這只是起步，最新訊息是已獲准在印度上市，由於印度新冠肺炎確診人數逼近600萬人，在全球確診人數國家中僅次於美國，8月底開始每日檢測量都在百萬以上，估Q4可望出貨印度貢獻業績，。疫苗方面，台康生與高端合作的疫苗目前已經進入一期人體臨床試驗，而亞諾法研發的疫苗進度則較慢，目前仍處於動物實驗階段；目前亞諾法股價比台康生高出十多元，台康生股價恐怕有點被低估。