長榮跌出長線投資價值

【撰文／王榮旭】

進入9月以來，美股受疫情重燃和紓困案國會卡關等利空影響走弱，三大指數已連續4個星期收黑，僅有那斯達克指數在上週勉力收紅；台灣的電子股今年以來基期已高，再加上與美股(尤其是科技股)連動性較高，因此在美股震盪修正的時候，電子股就難免受其拖累。隨著9月即將步入尾聲，第三季財報也將出爐，第三季雖然是電子股的傳統旺季，但台幣在過去幾個月內大幅升值，旺季帶來的部分收益恐怕將被匯損所抵銷，電子股短線可能將面臨較大的壓力。因此，短期內資金將從電子股轉出，而我認為傳產股將是一個可能的方向。傳產股這一波也有修正，但因為本來基期就比較低，補漲之後的拉回或許是一個好的切入點。

ABS火熱點燃國喬下半年獲利

許多傳產股的本益比非常低，比如說ABS大廠國喬(1312)，ABS的主要原料是SM，今年以來油價因疫情重挫，兩者報價都大跌，但SM跌幅比ABS更大；最近油價反彈，經濟開始復甦，兩者價格也都上漲，但是SM漲幅顯然是不如ABS，這就使國喬利差擴大。股價方面，與國喬同是ABS大廠的台達化(1309)股價半年內飆漲了3倍，即使在這一波修正之後也維持在了27元的相對高檔，離高點僅1~2成的空間；相比之下，同期國喬的股價只翻了2倍，漲幅相對落後。估國喬第三季的單季EPS能夠來到0.9~1元，股價跌回到18元左右，本益比相對較低，再加上漲幅相對落後於同類型個股，後續上漲潛力較大。