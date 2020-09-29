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台積電相對大盤強 鎖定半導體股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

國際情勢詭譎多變，台股由高點13031點，至今跌破季線，高低相差882點，跌幅 6.7 %，預估半年線可望獲得支撐。近期台股修正的原因：

1.美股漲多之後的修正

2.美國今年11/3總統投票日，只剩40天左右，不確定因素升高

3.美中科技、 貿易、外交、軍事幾乎全面開戰

4.新冠疫苗尚未獲得進展

5.經濟復甦緩慢

6.台海軍事緊張

在多種利空與不確定因素下，全球股市陷入高檔震盪。雖然台股震盪，但以多頭的回檔修正20%來看，支撐點位於10400點附近，表示多頭回檔回馬槍不跌破10400點，仍屬多頭格局，選股還是王道，新手操作多怕多頭市場回檔，新手在多頭漲勢中，操作可說得心應手，常常買了隔天還有高點；不過，新手因操作經驗不足，當多頭市場回檔時，往往挺不過回檔修正這一段，因回檔中，很多個股急漲是賣點，而非買點；若是急漲中去追價者，容易套在短線高檔，若萬一持股比例又高者，很容易在回檔修正的過程中，被掃出市場，一定要控制風險，現股操作，才能持盈保泰。

台股這一波修正，我認為是好事，好股票修正才有較低的買點，當你的成本低，未來獲利的空間才會大。估指數可望於半年線獲支撐，不過個股位階不一樣，位階低個股較快落底；位階高各股仍繼續修正，此時操作重個股，輕指數。好的個股可分批向下承接，至於那些個股將領先落底？半導體族群、IC設計、蘋概股等，這類股產業前景透明，可望再帶領大盤再衝一萬三。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1405期】

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