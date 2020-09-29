【撰文／莊正賢】

導線架市場主要掌握在海外金屬礦業集團手中，但隨著國際企業紛紛轉型撤出，台灣導線架業者則找到機會擴大營運版圖，並於2017年展開一波併購潮，再加上當時半導體產業景氣大好，炒熱導線架需求，包括長科*(6548)、順德(2351)、界霖(5285)等2018年營收皆寫下歷年新高紀錄。

但2019年受到美中貿易戰、車市集凍等眾多因素影響，導線架產業陷入低潮，原先市場預期，隨IDM廠庫存調整告一段落，今年Q1可望迎來復甦，但沒想到新冠肺炎大爆發，美中科技冷戰嚴重，又再度重擊市場信心，讓要復甦的導線架產業，再受到打擊。面對如此多變難測的大環境，台灣導線架廠包括長科*、順德、界霖選擇加碼投資台灣，看到了怎麼樣的商機？似乎嗅到了復甦的味道了。

蝕刻機缺貨 長華交貨期拉長一倍

由於手機等手持式裝置的電子產品，IC採用QFN(四方平面無引腳封裝)導線架封裝廣泛增多，隨著日本廠商持續退出或擴產有限，加上蝕刻等相關製程的機台設備缺貨，今年以來，長華集團旗下半導體導線架廠長科QFN導線架交貨期從去年的6週拉長到目前的12週，規劃在兩岸同步擴產，預計最快明年底有機會成為全球QFN導線架最大供應商，預期導線架明年有機會回到2018年的榮景。