台灣半導體界的年度盛事：SEMICON Taiwan
【撰文／莊正賢】
國際半導體展(2020 SEMICON Taiwan)是台灣半導體業界一年一度的盛會，每年都會吸引全球半導體優良廠商飛到台灣進行設展，今年儘管受到新冠肺炎疫情影響，使得外國廠商來台設展的數量減少，但還是吸引了約550家廠商，展出超過2000個攤位，享譽國際的半導體廠商，也都在參展名單之列，像是：台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光(3711)、Micron…等國際大廠。
而今年的SEMICON主要聚焦在(1)先進製程，以及(2)智慧製造方面，並同時展示智慧工廠、晶圓封裝測試等各式主題的展覽與論壇。這次的展覽，為了因應疫情的影響，SEMICON特別推出 EMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，使得全球的半導體產業同好，都可以利用這個虛實整合平台共同參加展覽。
先進製程為IC產業前進的基石
這是展覽的主題之一，先進製程，是IC產業持續發展前進不可或缺的重要推手，不論是在5G、AI、物聯網或是自駕車的應用面上，都需要IC產業的先進製程，方能使得產業持續邁進。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1405期】
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