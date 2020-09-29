聯電漲停 這類股要動了嗎 ?

萬寶投顧 / 陳子榕

2015年中國確立了一帶一路的初步構想，一帶一路的範圍貫穿歐亞非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間則是發展潛力巨大的腹地國家。

絲綢之路經濟帶的路線分為三條：一是中國經中亞、俄羅斯至歐洲；二是中國經中亞、西亞至波斯灣、地中海；三是中國至東南亞、南亞、印度洋。

另外，中國海上絲綢之路的路線，也分為兩條：一是從中國沿海港口，經南海到印度洋，延伸到歐洲；二是從中國沿海港口，經南海而到南太平洋。

中國靠每五年計劃經濟，十三五計畫 、十四五計畫，逐漸壯大自己的經濟體，這其間也積極參與國際組織，中國經濟體躍居世界第二(全球五大經濟體：美國、中國、日本、德國、印度)。

美國為壓制的中國崛起，現正積極在亞印地區與日、 澳等聯盟，積極投資東南亞與南亞，美國不僅對中國的手機大廠華為封鎖，最新媒體消息，中芯國際確定將被美國制裁，相關半導體設備出口中芯，需向美申請許可證。

中芯被美制裁，全球半導體設備廠被迫中斷供貨給中芯，為避免中芯生產斷鏈，包括高通、博通等晶圓代工訂單已急轉台灣，台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)等相關個股，可望受惠。

面對詭譎多變的市場，首要控制風險，再求利潤極大化，現正是台系供應鏈重組之時，剛好趁著大盤拉回至半年線附近，佈局相關受惠股。

萬寶投顧陳子榕指出，近期操作，建議急漲急跌反向操作，距離美國總統投票日約30天，盤勢震盪幅度將更大，建議大家持股控制在五成左右，近期長線股不妨短做。例如我在之前所分享的廣達(2382-TW)，不妨核心持股來回操作，來降低持股成本。

像9/8的廣達，由74.9元，漲到此波最高79.5元，價差4.6元，上漲6％。廣達漲至KD指標在高點，出現賣出訊號時，短線不妨短出一趟，暫先獲利入袋為安，現廣達股價又回測至半年線附近，又是伺機低進的時機，懂得核心持股來回操作，才不會抱上又抱下。這就是利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依此紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱9/8《中芯恐被美列黑名單 這類股又風生水起？(https://news.cnyes.com/news/id/4522566)》。

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會至2023年都維持零利率，資金充沛，但股市波動與買賣點仍需要專業研究，面對詭譎多變的盤，我認為選股依然為王道，繼續透過金流追蹤，再搭配產業分析，領先跟大家分享第四季的潛力優質好股：

聯電(2303-TW)中芯禁令是看好聯電的原因之一，預期有轉單效應。日系外資推估聯電2020～2022年EPS逐年向上，若以2022年獲利採用13.5倍本益比，目標價可達40元。聯電第三季來受惠晶圓代工產業趨勢，但聯電仍在十年低檔；看好聯電受惠8吋晶圓調漲和TDDI挹注成熟製程，獲利將持續成長。

弘塑(3131-TW)受惠先進封裝需求持續成長，加上晶圓代工客戶擴產，增添動能，可望帶動公司明年營運再比今年成長。其中，明年隨著面板級封裝需求增加，兩大封測客戶投資力道延續，加上晶圓代工客戶投資力道持續，對弘塑明年有所助益，預計明年第二季起機台持續進駐晶圓代工客戶廠區內，估明年第四季進入營收認列高峰期。

智邦(2345-TW)已在2020年啟動多項新科技研究發展工作，包括投入開放架構網路(Open Network)設備與軟體，並與多家國外軟體公司緊密合作，整合提供雲端運算解決方案。智邦上半年合併營收243.50億元，年減2.3％，合併稅後淨利21.87億元，年增2.1％，每股稅後淨利3.93元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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