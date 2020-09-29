蔡明彰觀點：中芯被制裁除了聯電得利 還有隱藏版受惠股？

萬寶投顧 / 蔡明彰

為何9月開始，全球股市、商品市場都在跌，道瓊指數從高點下跌2,000點，那斯達克下跌1,200點，上證指數下跌200點，台股也下跌600點，商品市場的黃金、石油、銅、白銀、螺紋鋼的價格都在跌，是歐美第二波疫情嗎？還是美國大選的變數？這都是部分的原因，最主要的原因是「美元上漲」，這才是主要的元兇。

萬寶投顧蔡明彰強調，儘管全球的國債利率都在下行，但市場流動性正在減少，各國央行貨幣寬鬆沒有改變，但流動性的寬鬆，邊際效用正在遞減，使得全球的貨幣發行的速度正在放緩，美聯儲因疫情而狂印鈔票的擴張資產負債表，近期開始減緩了。

6月10日，美聯儲總資產創記錄的7.2兆美元後，連4周下滑，之後雖然上升到8月26日，又收縮了200億美元，這次是被動式的縮表。

疫情爆發流動性危機，美聯儲開始回購債券，並與其他的央行達成貨幣互換，規模達4,000億美元，此後流動性的危機漸漸解除，央行貨幣互換的規模降為900億美元，央行互換陸續到期，美聯儲主動購買資產仍在持續。

3～4月流動性危機爆發，美聯儲購買國債的規模，曾達到每天750億美元，但目前購買資產的速度已經在放緩，未來市場反應，看美國政府下一步經濟刺激方案的推出，國會正在為規模2.4兆美元的刺激方案進行政治角力戰，若順利通過，美聯儲購買資產規模又擴大，美元下跌，則全球的股市、商品市場上漲。若拖到大選投票之後，美聯儲購買資產的速度減緩，形同縮表，不利全球股市及商品市場。

道瓊指數3月低點到高點大漲60％、那斯達克大漲91.5％，台股從8,523點的低點到創下高點13,031點，大漲52.8％，漲多就是最大的利空。

萬寶投顧蔡明彰強調，所以要提防出現突如其來的中期修正，10月是3月底部以來的第八個月，是費波南希時間的轉折，這是人性的考驗，牛市持股的耐性極限是8個月，所以10月變盤的機率正在升高。

台股波段已經大漲了4,500點，假如中期修正1/3的話，將會回測年線11,500點的支撐，這時候操作比分析更重要，要嚴守紀律、降低持股比例到5成以下，政策見底是美股這一波天花板的關鍵因素，美聯儲量化寬鬆的速度正在放緩，第二季3.8兆美元、第三季2.4兆美元、第四季估計只剩1.1兆美元，股市會提前反應。

進入了第三季的9月，道瓊29,199點的高點，那斯達克創天價12,074點，台股雖然第二度重返了萬三，但量價背離，9月16日的成交量才2,100億元，遠低於7月28日第一次攻到萬三的3,500億元，所以美元反彈，美元指數從9月低點91.75，現在來到94.5，造成了全球股市的回檔。

這時候，看一下，歐美的疫情確診的人數持續攀升，但死亡人數處於一個低位，所以不會像3～4月第一波疫情的恐慌心理，美股不會急跌熔斷，這次中期的修正，可能是盤跌，但道瓊指數距離年線只有700點的空間，幅度只有3％，仍處在危險的邊緣，10月大選前，萬一跌破年線，將引發台股在內的全球股市向下修正。

10月寄望疫苗第三期實驗的一個結果，但疫苗研發成功未必是股市的大利多，美聯儲將會縮表來收縮資金，這時候操作當中，題材性的股票要減碼，以前是靠滾量換手，未來缺乏追價的量能。

太陽能族群在11月中旬公告第三季財報，即使由虧轉盈，但股價已經充分了反映，必須要見好就收，大部分的生技股缺乏第三季的財報，但股價大漲也充分了反映基本面。

再過來，最重要的消息是中芯國際遭到美國制裁，台灣半導體贏轉單，中芯40奈米以上的製程，佔營收90％，所以有利8吋晶圓代工聯電(2303-TW)、世界先進(5347-TW)將有調漲價格的藉口。

另外，中芯也替全球第三大NOR Flash廠的兆易創新代工，所以市場聯想到轉單華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)，但是禮拜一兆易創新的股價跌幅有限，所以這樣的轉單效應是不是可以反映在NOR Flash報價的上漲，似乎還存在著變數。但禮拜一包括聯電、華邦電、旺宏都亮燈漲停，而營收來自中國市場的ASIC(特殊應用晶片)的個股，像世芯-KY(3661-TW)、晶心科(6533-TW)、金麗科(3228-TW)，週一卻出現了收黑。

但是要瞭解8吋晶圓為何供給吃緊，不是靠智慧型手機而是筆電，尤其在疫情嚴重而產生的遠距商機，筆電族群第三季的財報優，電競遊戲相關股成為第二波疫情需求最大的受惠者，10月台股中期回檔，可以逢低分批向下承接。

電競股技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、曜越(3540-TW)，估計第三季單季EPS是2.4元、3.5元及3元。顯卡及遊戲主機的熱賣，第四季的業績能見度依然很高，筆電雙A宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)，第三季的EPS較上季顯著成長，宏碁估計0.5～0.6元之間，創近10年的新高，比其他的電子股強勢，守在月線附近。

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