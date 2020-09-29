季線雖失守 竟有二大族群預備創新高？

萬寶投顧 / 王榮旭

美股適時的反彈，暫時化解台股破底危機。大盤強彈了230點，成交量才1500億左右，創下近4個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為，如果中秋連假期間，美股沒有重大利空，連假過後資金可望回流台股，迎接一波量價反彈行情。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，經濟基本面第二季最壞狀況已過，主計處預測今明年GDP分別為1.56%及3.92%，明年景氣復甦幅度更大。股市是經濟的櫥窗，景氣循環向上，股市沒有向下的道理，何況Fed暗示低利率將維持兩到三年，資金最後還是會回到股市尋找賺錢的機會。

大盤若下探半年線 整理時間恐拉長

短線從型態來看，大盤有力守8月20日低點12144點的味道，維持高檔箱型區間整理。如果跌破，恐怕會下探半年線11800點，整理時間就會拉長。整體而言，行情是漲多之後的修正，好股壞股短線一起跌下來，除了控管資金，等待行情落底撿便宜汰弱留強或汰弱換強成為必要，因為主流股會領先復原。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，大盤在上周大跌642點之後，領先把上周跌的漲回來的股票，要特別留意。例如聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)等二線的晶圓代工廠。傳出美國商務部正式把中芯列入實體清單，這讓中國在半導體自製難度更加升高。而且不僅中芯主要客戶高通、博通後續可能轉單到台廠，中國大型IC設計廠也有潛在商轉單可能性。

台積電(2330-tw)、聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)受惠之外，中國NOR Flash大廠兆易創新在中芯投片，恐怕也會受到阻礙，有利旺宏(2337-tw)、華邦電(2344-tw)。

NB、PC需求熱 曜越、圓剛可關注

萬寶投顧分析師王榮旭表示，相對於晶圓代工，有整理過的NB、PC零組件價差空間更加迷人。例如曜越(3540-tw)股價從89.8元拉回到63.3元，短線修正幅度接近三成，9/28則大漲了6.45%，幾乎把上週下跌的8.5%漲了回來。

曜越(3540-tw)是電腦週邊大廠，上半年EPS 2.32元，7、8兩個月的EPS就達到2.23元，全年EPS上看7~7.5元，本益比修正後現在只剩10倍。

此外，遠距視訊相關的圓剛(2417-TW)，股價從85.4元拉回至55.9元，修正幅度高達34%。上半年EPS只有0.84元，但是7月EPS 1.08元，單月就賺贏上半年。而8月營收再創新高，獲利更上一層樓，全年EPS上看6元，本益比也是約僅10倍。

僑威(3078-TW)是高功率電源供應器大廠，受惠NB、PC熱賣及新GPU升級潮，估計全年EPS 4.3~4.6元，股價從51.3元跌到38元，也修正了二成五，本益比降到10倍。

NB、PC的景氣將好到明年，可以看到宏碁(2353-TW)的股價會說話，宏碁還站在月線以上，這波業績好的零組件，逐漸跌出好的投資價值。

而大量用在NB、PC的ABF載板，在2010~2017年因為NB、PC衰退而供過於求。去年開始5G建置開始帶動ABF載板需求提升，並且出現供給缺口，今年NB、PC景氣向上循環開啟，而NVIDIA及AMD相繼推出新的GPU及CPU，明年可能是ABF載板缺口最大的一年，這也是這部分外資給欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)高本益比的原因。

另外，不要忘了散熱族群，這波整理姿態也很高。新GPU、CPU更強大的運算速度，對散熱需求更大。雙鴻(3324-TW)、建準(2421-TW)也領先站回月線，後市值得追蹤。更多潛力股的分析會在Line 粉絲與讀者分享。

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