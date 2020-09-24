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雙鴻邁向新一波成長動能

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

台股近期受美股修正影響較多，但從台積電定但滿載就能看出，電子股的基本面利多不變。一些個股短線漲多難免震盪，最近指數拉回測試箱型區間的下緣，不少電子股隨之回檔，但少數個股逆勢強勢整理，將成為下一波多頭的領頭羊。雖然第三季NB的需求將略為回調，但我仍看好NB和PC的族群，預計業績將從第四季一路好到明年上半年，原因就在於疫情影響下遠距工作和教學的需求仍將持續。另外，NVIDIA新推出的RTX 3080顯卡(GPU)效能是舊款RTX 2080的兩倍，售價卻維持不變，預計也將帶動一波升級潮。

新顯卡、5G受惠股

NB/PC零組件中受惠程度較高的有散熱模組的大廠雙鴻(3324)，高功率同樣也拉高對散熱模組的需求，從第四季開始一路看到明年。除了NVIDIA的顯卡商機，雙鴻還受惠於5G手機的崛起，5G手機需要更高的散熱功率，新款5G智慧型手機大多採用均熱板(VC)作為散熱解決方案，而雙鴻是薄型VC領頭羊，擁有最多的產能，是明年5G手機換機潮的大贏家，估計今年EPS為14元到15元，明年EPS將拚17元到20元，目前本益比仍然偏低。同樣受惠於NVIDIA的還有電源供應器的僑威(3078)，由於NVIDIA剛上市的新一代顯卡功率需求從175～250W，提高到220～350W；系統功率也同步從550～650W，提高到650～750W，高功率電源供應器需求大幅提升。在顯卡業績加持下，估計僑威全年EPS將挑戰4.5元，最近股價拉回月線整理，本益比回到10倍，後市看好。同樣值得注意的還有創惟(6104)，是MacBook的週邊供應商，消息透露新款MacBook將只有一個Type-C接口，這勢必將引爆擴充座等週邊配件的需求。創惟股價近日來同樣走高，值得留意。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1404期】

萬寶週刊1404期

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