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萬三攻防戰 選股怎麼選？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)本週訪台，克拉奇為美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿，是1979年以來訪台層級最高的國務院現任官員。一個月前，美國衛生部長艾薩(Alex Azar)率團訪台，一個月後，克拉奇此行出席李登輝追思告別禮拜，並會見蔡總統，與台灣方面討論經濟議題。

美方8月宣布美台建立新的經濟對話機制，台灣希望相關磋商促成台美簽訂雙邊貿易協定，克拉奇此行，有助台美經濟合作夥伴關係。預估，柯拉克來台可能和投資5G項目的科技合作有關。台美關係的交好，在供應鏈的重組，或擴大台資在美國的設廠，都是有可能對談的範圍；另外，美國封鎖華為，及壓住抖音海外版、微信等，有可能希望台灣跟美國有一致的立場，雖然這次克拉奇的訪台有點低調，但台灣在經濟領域上，有了新的戰略。

美國對華為的禁令9月15日正式生效，包括台積電、三星電子以及SK海力士等供應廠商都宣布斷貨華為，華為在禁令生效前積極拉貨，就是要儲備在遭到美方封殺數年後，仍有晶片可用的情況，據陸媒消息指出，華為的晶片囤貨至少到明年初都無虞。

不過華為長期的隱憂仍未除，華為的手機在今年第二季登上全球第一的寶座、來到5480萬支，擠下多年來的龍頭三星，但該現象恐怕曇花一現，在美國發出的禁令生效後，外界預測華為手機的銷量將大幅下滑，據華為供應鏈表示，華為可能將受阻的智慧機生產轉向至汽車、面板IC驅動等領域，補足營運缺口，台係相關供應鏈，面臨陣痛期。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1404期】

萬寶週刊1404期

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