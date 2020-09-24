【撰文／王榮旭】

美股近期拉回，四大指數往季線回測，主要利空還是舊聞，估計還是漲多拉回。美股和台股連動性高，台股在中秋連假前賣壓湧現下，同步回測季線機率高，但低利率的環境不變，台幣往29元升值，熱錢資金還是很多，大盤修正的過程中，資金可望轉進防禦及低基期的股票，生技具有防禦特質，自7月以來拉回整理近3個月，不少個股距離高點有4～5成價差空間。包括亞諾法(4133)、泰博(4736)和瑞基(4171)在內的一些生技股，股價隨著大盤修正開始打底，偶有拉出底部長紅，有往上反彈的味道。這些股票都和新冠疫情有關，近期歐洲疫情重燃，英國已宣布再度封城，加上進入秋冬流感旺季，恐怕將出現流感與新冠的雙重爆發，因此防疫族群行情可能捲土重來。

國光四價流感疫苗大幅貢獻營收

新冠概念股中最指標的是研發解藥的新冠股王生華科(6492)，在這一波修正中股價走勢格外強勢，也顯示新冠相關股受資金青睞。另一個比新冠檢測更強勢的是新冠疫苗，像是國光(4142)股價就已快突破前波高點，無視大盤持續橫向高姿態整理。國光是台灣進度最快的疫苗廠，預計11月就能進行一期臨床的其中分析，產品明年下半年就有機會上市。另外，國光由於大量供應四價流感疫苗，預計9月營收將相當亮眼，加上明年為多家海外大廠代工量大增，預估國光今年由虧轉盈，明年獲利將三級跳。國光股價同樣維持高姿態，距離前波高點已不遠，在新冠族群中僅次於生華科。

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