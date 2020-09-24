特斯拉概念股 聯嘉創新高

【撰文／黃清照】

自上周結算後，外資在台股避險部位開始急增，淨多單來到2015年大跌三千點以來最低，而在周一晚上，美股崩跌近千點，雖然最終指數收斂一半，留下長下影線，但仍影響周二台股的表現，周二台股跌破月線，並回測季線尋找支撐，接下來關鍵就看美股能否守住這跟下影線，台股仍有季線支撐，加上外資多單雖然減少，但仍維持淨多單水位，台股短線上易漲難跌，指數同樣區間看待，只是震幅欲小不易，個股輪動，鎖定季底作帳及第四季營運展望佳的個股為宜。

隨著7、8月營收公布後，第三季也即將進入尾聲，投信是否會有季底作帳的行情，以目前的投資氣氛來講很難說，不過投信買超多寡，仍是可以參考的依據，本期介紹兩檔低基期、業績好加上法人持續默默佈局的汽車零組件股，供各位投資朋友參考。

貿聯進入下半年旺季

過去幾周我常推薦貿聯-KY(3665)這檔股票，股價也由最低190元漲到260元左右，中間價差70元的利潤，短短不到兩個月就可以實現，為什麼貿聯會補漲，之前是因為特斯拉瘋漲，特斯拉概念股評價跟著水漲船高，漲評價不稀奇，重要的是貿聯營收、獲利也同步成長，這麼優質的公司除了有基本面當後盾，還有未來題材的爆發性作夢，在籌碼方面也可以看到法人布局的影子。自八月中開始貿聯受到外資+投信連續買超，拱到最高261元，近幾日盤勢震盪，股價拉回到230元左右，剛好是回測到7月高點的頸線位置，可以看到9月外資買超依舊積極，投信先買後回補短線作價差，而貿聯7、8月營收年增僅個位數，是什麼讓法人敢這樣押寶？

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