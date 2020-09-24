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新台幣暴升+政策推動的受惠股

聯合新聞網 / 萬寶週刊
聯合報系資料照
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【撰文／莊正賢】

今年外資賣超台股6328億，以過去的經驗來看，外資賣超台股，台幣都會大貶，但今年台幣卻不貶反升，令人意外，主要是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，但新台幣升值的幅度亞幣之冠。另外，由於美中貿易戰打到不可開交，加速台商回流，落地生根回台設廠，如今台幣升破29元關卡，一度來到28.8元創下7年半新高，突破楊金龍防缐，外銷為主的電子產業壓力大，以台積電為例，Q3財測是以29.5元計算，未來公布Q3財報勢必會有很大的匯損，而有受害就會有受惠的產業，在低利率時代，台商回流找商辦，台積電找地建廠、風力發電、太陽能建置、刺激房市需求等都凸顯營建、資產股的價值。

勤美兩大事業明年大成長

勤美(1532)旗下鑄造、營建兩大事業下半年訂單均增溫，下半年營收可望逐季攀升，並且明年進入營建認列高峰，目前勤美主要成屋庫存為內湖的勤美璞真碧湖畔，總銷100億，單戶總價1.7～2億，已認列50多億，待銷及待認列合計 40多億元，目前已售待交屋6～9戶，預計下半年貢獻約12～16億，並預計明年可完銷。另外，多數建案已完銷將於明、後年集中貢獻，勤美推案及預售屋合計約489億，包括勤耕延吉，總戶數84戶，可售戶數65戶，總銷金額35億元，已完銷，預計明年上半年拿到使照；土城最高價案撲真仰睦，總戶數11戶，總銷18億，已完銷，預計明年Q3取得使用執照；璞真永吉總銷金額 30億，已完銷，總戶數143戶，預計2022年中完工貢獻；(4) 一方璞真總銷金額 6億元，已完銷，預計2023年貢獻；勤美之森一～三期共6000多坪土地共400 億，第一期總銷100億，共207戶已售100多戶，銷售率50%，預計2022年9 月可完工，第三期總銷約130～150億，純住宅，預計會整合到近3000坪以上，第二為商場及住宅，目前未規劃，總銷仍未確定。另外，鑄造本業訂單明顯增溫，單月回到可貢獻8億左右的水準，而武漢新廠一期9月重新啟動興建工程，由此來看，勤美未來2年的獲利不用擔憂，預估明年至少4元以上，股價完成底部創下波段新高，外資買超。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1404期】

萬寶週刊1404期

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