ABS火熱國喬獲利爆發

【撰文／王榮旭】

中國大陸8月份經濟數據回溫，零售銷售數據尤其亮眼，除了因疫情受到控制、經濟活動恢復之外，華中水災的災後重建也帶動了需求。這次水災重創了大量汽機車和生活家電，汽車的內裝很多都是塑膠製成的，這對塑化材料的需求就起到了很大的助推作用。ABS、PS、PVC等原物料的報價近期還是持續走高，相關個股的受惠程度也就更高。時間來到9月中旬，接下來要找的是第三季財報表現好的股票，我估計，第三季由於塑化原料漲價，二線塑化股的財報可望延續第二季，交出亮眼成績單。台達化(1309)是國內ABS大廠，第二季EPS就已交出好成績，達0.94元，第三季受惠ABS利差擴大，7月EPS已達0.64元，預估第三季至少1.5元，全年EPS預估將超過4元。所以我們看到，台達化近期股價沿著五日線持續向上盤整，走勢超強。

台達化大漲國喬比價向上

台達化股價從今年3月的6元，已經翻漲5倍來到現在的30元，這會帶動二線塑化股的比價效應。台達化股價大漲之後，我們就要留意同類型的個股，國內ABS三大廠分別是台化(1326)、台達化與國喬(1312)，台化屬權值型大股漲勢比較慢，二線塑化股性比較活潑，下一個受惠ABS補漲的可能是國喬。國喬股價的漲幅相對台達化較小，台達化漲5倍，國喬大約只漲了2倍。國喬第二季EPS 0.76元，比第一季成長38倍，成長幅度遠超台達化，預估第三季EPS能挑戰0.9~1元，全年EPS上看2.7元，現在股價不到20元，本益比還不到10倍。漲幅相對落後加上本益比、基期相對偏低，國喬未來的上漲空間仍大。