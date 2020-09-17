Apple推新品 誰是金蘋果？沒有iPhone的發表會該如何選股

【撰文／莊正賢】

果迷引頸期盼的蘋果發表會「時光飛逝」9/15終於發布了，以往iPhone手機都是秋季發表會的重頭戲，今年首度缺席並沒有推出，執行長Tim Cook一出場便直言此次發表會將聚焦Apple Watch與iPad新品，本次發表會一共推出的Apple Watch Series 6和Apple Watch SE，以及iPad Air與iPad機型，其中最值得留意的就是Apple Watch SE以及全新搭載台積電5奈米晶片的iPad Air機型，預計iPhone12將在下一次發表會登場。

Apple Watch推出新功能 光磊有看頭

此次發表會可謂是物聯網的前哨戰，發表的重點產品Apple Watch Series 6和Apple Watch SE，根據市調機構Strategy Analytics報告統計報告，今天全球智慧手錶出貨量已達1370萬隻，其中光是Apple Watch出貨量就已達760萬隻，整體市佔率達55%，已經穩居龍頭寶座。