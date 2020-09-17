快訊

美國務院次卿抵台 將參加周末李登輝追思禮拜

金管會出手！不准胡亦嘉任街口投信董座 未來不排除撤照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果新品上市 蘋概股將一鳴驚人？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

蘋果公司發出邀請函宣布，將於台北時間9月16日凌晨1時舉行線上發表會，預期iPhone 12系列將亮相，也同時發表新Apple Watch、iPad、MacBook等新產品，蘋果股價與其供應鏈熱度正在升溫中。今年秋季蘋果新品發表會，就如下了一場及時雨，9月中下旬距離美總統選舉投票日只剩一個多月時間，而此時的股市題材，從防疫股、半導體、IC設計、太陽能、傳產股等等，題材似乎已經走了一輪，前三季的蘋果，網路聲量不若以往大，加上紅色供應鏈搶單，台係相關的蘋果供應鏈，備受壓力，現在台係蘋果供應鏈整合完成，面對蘋果新品的上市，有機會再衝一波。

為何說這一次iPhone 12是蘋果十年一次的大機運？

(一)從美中關係來看：美國針對華為祭出新禁令後，華為智慧機未來想要順利出貨，

變數頗大，在對華為不友善的環境下，蘋果可望在大陸市場中取得更多市占，整體iPhone第四季出貨量將是8,100萬支，這個數字將是iPhone有史以來單季出貨量的新高峰，其中6,800萬支是新上市的iPhone 12系列。

傳聞的iPhone 12系列，同時可能以四款機種亮相，分別推出兩款以iPhone 12的新機，以及兩款以iPhone 12 Pro機種，預期只有高階機種才會加入支援5G，對於期待已久的果迷來說，可望引爆一波換機潮。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1403期】

相關新聞

NVIDIA併購ARM IC產業重新洗牌

當ARM可能被NVIDIA併購的消息傳出後，投資紛紛在市場尋找NVIDIA相關概念股。雖然最後能否成真仍要獲得國際間的認同......

蘋果秋季發表會 蘋概股選誰？

加權指數表現抗跌，至9/15截稿日，指數已經站上12800點，正如先前我預告的，台股區間整理會在期貨結算前表態......

蘋果新品上市 蘋概股將一鳴驚人？

蘋果公司發出邀請函宣布，將於台北時間9月16日凌晨1時舉行線上發表會，預期iPhone 12系列將亮相，也同時發表新Apple Watch、iPad、MacBook等新產品.....

Apple推新品 誰是金蘋果？沒有iPhone的發表會該如何選股

果迷引頸期盼的蘋果發表會「時光飛逝」9/15終於發布了，以往iPhone手機都是秋季發表會的重頭戲，今年首度缺席並沒有推出.......

ABS火熱國喬獲利爆發

中國大陸8月份經濟數據回溫，零售銷售數據尤其亮眼，除了因疫情受到控制、經濟活動恢復之外，華中水災的災後重建也帶動了需求........

遠距商機爆發年 該選誰？

今年第一季因新冠疫情迫使全球產業大洗牌，和疫情相關的公司最受惠，新冠疫情影響至今已達9個月，雖然各國因疫情趨緩後逐步放寬管制措施，為了防止疫情二度爆發，公司遠距辦公、學校遠距教學已成為「新常態」，美股Zoom公布Q2營收年增355%......

8月營收新高黑馬股

美股連續三天崩跌，蘋果、特斯拉分拆後領跌科技股，美股過去3個交易日累計下跌約10%，那達、費半都跌到季線支撐......

投信季底作帳股 逆風高飛？

近期上市指數於12500上下500點附近整理以一個多月，2020年初至今，外資賣超上市金額6,260億元，近期指數陷入整理已近一個多月，上有壓力，下有鐵板，不脫大區間整理......

ABS利差完美風暴：台達化

大盤高檔震盪可能還會維持一段時間，估計月線和季線之間箱型整理，能否突破還要看美國股市何時能再轉強。美股最近急跌充其量是漲多拉回......

中美晶一統三代矽晶圓

加權指數持續在月季線間震盪，指數整理偏弱勢，但仍屬盤整格局，反倒是櫃買指數仍在月季線之上整理，觀察最近族群輪動.......

汽車市場谷底翻揚 買誰？

上半年經過疫情的摧殘，車市慘不人睹，不過進入下半年，中國7 月份汽車產量220萬輛，年增21.9%，乘用車產量173萬輛....

Tesla黑馬股該選誰?

上期週刊特別提醒資金輪動非常快速，尤其高價電子股要特別小心，普遍都有做頭的跡象，尤其是過度吹噓的IC設計股回檔特別快...

熱門新聞

謝金河：台積電強 台灣會更強

如何挖寶新掛牌股？

缺貨漲價又來了

蘋果手機再等等 供應鏈先表態

銅板股變身大贏家

ABS火熱國喬獲利爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。