蘋果新品上市 蘋概股將一鳴驚人？

【撰文／陳子榕】

蘋果公司發出邀請函宣布，將於台北時間9月16日凌晨1時舉行線上發表會，預期iPhone 12系列將亮相，也同時發表新Apple Watch、iPad、MacBook等新產品，蘋果股價與其供應鏈熱度正在升溫中。今年秋季蘋果新品發表會，就如下了一場及時雨，9月中下旬距離美總統選舉投票日只剩一個多月時間，而此時的股市題材，從防疫股、半導體、IC設計、太陽能、傳產股等等，題材似乎已經走了一輪，前三季的蘋果，網路聲量不若以往大，加上紅色供應鏈搶單，台係相關的蘋果供應鏈，備受壓力，現在台係蘋果供應鏈整合完成，面對蘋果新品的上市，有機會再衝一波。

為何說這一次iPhone 12是蘋果十年一次的大機運？

(一)從美中關係來看：美國針對華為祭出新禁令後，華為智慧機未來想要順利出貨，

變數頗大，在對華為不友善的環境下，蘋果可望在大陸市場中取得更多市占，整體iPhone第四季出貨量將是8,100萬支，這個數字將是iPhone有史以來單季出貨量的新高峰，其中6,800萬支是新上市的iPhone 12系列。

傳聞的iPhone 12系列，同時可能以四款機種亮相，分別推出兩款以iPhone 12的新機，以及兩款以iPhone 12 Pro機種，預期只有高階機種才會加入支援5G，對於期待已久的果迷來說，可望引爆一波換機潮。