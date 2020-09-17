蘋果秋季發表會 蘋概股選誰？

【撰文／黃清照】

加權指數表現抗跌，至9/15截稿日，指數已經站上12800點，正如先前我預告的，台股區間整理會在期貨結算前表態，整理近一個月的外資期貨多單，也將推升指數拉高結算，然而投資人最關心的還是個股能否跟漲，觀察OTC指數，這波與大盤同步上漲，不過漲幅明顯弱勢許多，將來早晚都要補漲的，目前均線糾結，短線站上所有均線，台股準備迎來一波大行情。而台股今年沒漲到的就前幾期我大力推薦的被動元件、矽晶圓短底都以打完，股價開始爬升，國巨，推薦後突破月線準備往季線靠攏，中美晶、環球晶這波根本沒跌到，股價整理後越墊越高，表示有大戶默默在吃貨，行情準備發動，這些都是中長線我非常看好的股票，還有哪些個股將會補漲？

挾轉單優勢 業成下半年營運看俏

先前傳出中國面板龍頭京東方若拿下iPhone 12的OLED面板訂單，將採用GIS的觸控解決方案，使GIS成為5G新機供應鏈之一，不過因美中貿易戰方興未艾，蘋果也展開採用兩地供貨策略因應，也就是銷售大陸市場的iPhone，改由當地供應鏈供應，至於銷售非大陸市場的iPhone，則由其他區域供應廠商或台商供應，以降低風險。