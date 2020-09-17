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NVIDIA併購ARM IC產業重新洗牌

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

當ARM可能被NVIDIA併購的消息傳出後，投資紛紛在市場尋找NVIDIA相關概念股。雖然最後能否成真仍要獲得國際間的認同，但在台股市場中已經吹皺一池春水，不但龍頭台積電(2330)在美國的ADR再創新高，國內的IC設計股特別是IP股都感受到這波的熱力，大家認為中美規格戰只會越演越烈，因此國內IP廠紛紛大展雄風，而IC設計也出現比價行情向上，但是這個合併案真正受惠者，真的是這些公司嗎？我將主要概念股一分為三。

中美晶公布8月營收49.69億元，MOM 1.6%、YOY -7.1%，中美晶在上月宣布參與宏捷科(8086)私募案後，宏捷科決定發行4500萬股，將以每股77.7元的價格讓中美晶入股，中美晶則取得宏捷22.53%股權，成為最大股東。由此事件可以看出中美晶淡出太陽能後的第一大步，過去中美晶的太陽能庫存已經打消完畢，預計今年有機會賺一個股本以上，未來全力衝刺半導體事業。

圓剛父子檔是NVIDIA新朋友

過去大家每次提到NVIDIA的概念股，第一個想到一定是繪圖卡，只不過這實在公司在GPU上的應用，其實除了繪圖卡外、AI、工控、醫療幾乎都用得上高階 GPU的機會，而今年我們也看到圓剛(2417)在5/21新品發表會中表示，公司已取得與NVIDIA的AI專案合作，合作的四個面向分別為，建立策略合作夥伴、與NVIDIA的通路合作、運用NVIDIA的行銷品牌擴充、建構簡易解決方案，通過這項專案，有助於取得更多OEM及ODM的合作機會。隨之圓剛的股價猶如噴射機一般，一飛沖天，而旗下圓展(3669)也不惶多讓，股價也是節節高升。也因股價漲勢過於剽悍，主管機管要求兩家公司須先行公布近期獲利；圓剛7月單月稅後淨利達2.08億，年增10300%，單月EPS 1.08元，年增10700%，雙創歷史新高，且單月獲利不但跑贏上半年EPS 0.84元，更是超前進度28.5%；圓展(3669)更是厲害，8月單月稅後淨利達1.8億，年增958.82%，單月EPS 1.94元，年增921.5%，7月單月EPS也高達1.53元，光這兩個月就賺了3.47元，比較起上半年EPS0.84元，不但一個月都賺贏上半年，這兩個月更是上半年的四倍。大家想想跟NVIDIA結盟後的改變有多大，我們用數字來映證就知道。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1403期】

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