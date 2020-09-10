遠距商機爆發年 該選誰？

【撰文／莊正賢】

今年第一季因新冠疫情迫使全球產業大洗牌，和疫情相關的公司最受惠，新冠疫情影響至今已達9個月，雖然各國因疫情趨緩後逐步放寬管制措施，為了防止疫情二度爆發，公司遠距辦公、學校遠距教學已成為「新常態」，美股Zoom公布Q2營收年增355%，旗下視訊通話軟體做為商務、教學和個人使用，是此波疫情最大受惠者之一，股價今年年初60多元一路大漲，最高漲到457元，波段漲幅高達580%，逼近六倍，為今年指標股之一。

聰泰營運三級跳 喜迎遠距商機

新冠疫情自去年底爆發，歐美爆發初期時間點約落在3~5月，所以在防疫初期，因國家鎖國、封城政策導致民眾被迫待在家避免群聚效應，所以只能就現有的NB內建鏡頭或是手機鏡頭應急，疫情至今雖然無法完全有效控制，面對「居家新常態」的來臨，不論企業、學校單位以及相對應的員工、學生皆需要添購更多視訊設備因應新時代，以目前全球人手居家辦公以及遠距教學人口估計，今年下半年相關周邊將帶來龐大商機。

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