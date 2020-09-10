【撰文／莊正賢】

美股連續三天崩跌，蘋果、特斯拉分拆後領跌科技股，美股過去3個交易日累計下跌約10%，那達、費半都跌到季線支撐，但跌到這邊也不用過度緊張，反而在急跌後有機會出現反彈。反觀台股超級強勢，面對美股連續性的崩盤，展現出抗跌力道，尤其OTC指數守穩月季線，個股維持輪漲，但注意強勢類股為生技、鋼鐵、航運、二線塑化、太陽能、面板股輪漲，高價電子股弱勢，股價跌深後也會有反彈，但不建議搶反彈，而8月營收創新高以及大幅成長的業績股同樣會是盤面焦點，目前指數震盪，選股不選市，仍以8月業績優異股為首選。

營收新高電子股則優布局

由於8/17美國祭出華為最新全面封殺令，資金開始陸續從去美化概念股撤出，接著又傳出川普將要制裁中芯國際，雖然聯電、世界先進、台積電有轉單效應，但去美化高價IC設計的世芯-KY(3661)連續3天跌停，跌破半年線，矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、昇佳(6732)、愛普(6531)、力旺(3529)等也修正，連帶其餘高價股緯穎(6669)、鈊象(3293)也出現向下比價的現象，因此電子股先等到9/15華為禁令生效後，觀察市場會不會利空出盡，因此就算是營收創新高的電子股，也不能貿然亂介入，必須擇優布局。

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