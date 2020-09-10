投信季底作帳股 逆風高飛？

【撰文／陳子榕】

近期上市指數於12500上下500點附近整理以一個多月，2020年初至今，外資賣超上市金額6,260億元，近期指數陷入整理已近一個多月，上有壓力，下有鐵板，不脫大區間整理，雖然本周美股美科、 標普持續創高，但台股在電子股追價無力之下，指數空間讓出來，反而是櫃買市場中小型個股有表現的機會。

外資今年下半年也開始布局中小型股的櫃買市場，目前累計買超超過40億元，不僅櫃買指數守穩在所有均線之上，富櫃200成分股，如：世界(5347)、元太(8069) 、 宏齊(6168)、 富邦媒(8454)等已為中小型尖兵；低價面板轉機股，友達(2409)、群創(3481)不過一個月，分別大漲36% 與41%，盤面吹起低價轉機風。

台股瞬息萬變，類股輪動速度快，常伴隨當下消息面出現不同主流，今年上半年由生技股帶動櫃買指數創高，隨後集中市場因台積電(2330)、聯發科(2454)大漲而創高，但美川普政府對華為擴大禁令，重量級電子股回檔，拖累上市指數量價背離走軟；當上市指數整理時，櫃買指數仍穩穩守住在所有均線之上，為何櫃買指數強？因外資資金轉戰櫃買市場，雖說集中市場差強人意，但對一般投資者來說，是好做的行情，只要選對股票，適當買點切入的話，一個月50%以上的利潤，應不是難事。

不單單外資轉進OTC市場，投信在第三季作帳績效壓力下，資金也偏重OTC市場，投信的選股範圍不僅在小型電子股，更擴大至非電子，在華為禁令利空下，強勢族群大風吹，由ABF載板、半導體股，擴散至車用、網通及傳產族群，近期投信偏愛股，包括長榮(2603)、智伸科(4551)、啟碁(6285)、倉和(6538)、明基材(8215)等。

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