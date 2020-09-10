ABS利差完美風暴：台達化

【撰文／王榮旭】

大盤高檔震盪可能還會維持一段時間，估計月線和季線之間箱型整理，能否突破還要看美國股市何時能再轉強。美股最近急跌充其量是漲多拉回，尤其科技股今年漲多，統計3月以來那斯達克指數大漲75％，同期台股大盤才漲52％，短線美國科技股修正，以電子為主軸的台股難免受影響，但影響不致太大，隨美國大選逼近，川普為了追求連任必然將政策做多，不排除會再推出新的刺激方案；另一方面，聯準會維持低利政策，美元走弱，資金依然在股市中尋找機會。目前台股缺乏量能，市場追價意願不足，大盤暫時維持高檔震盪，行情在類股中輪動；電子近期修正壓力較大，因此資金傾向於轉向中低價和非電子的族群。隨著經濟的復甦，傳產族群開始值得留意，像是我過去看好的貨櫃輪的股票，運價上漲帶動長榮(2618)、陽明(2609)股價勁揚，長榮股價光是8月以來已上漲接近一倍；這些其實都反映了經濟的復甦。

台達化獲利大爆發

值得留意的還有原物料，先前疫情封城導致需求驟降，原物料價格也隨之崩跌。以台達化(1309)為例，其產品ABS的主要原料是SM，今年以來油價因疫情重挫，兩者報價都大跌，但SM跌幅比ABS更大；最近油價反彈，經濟開始復甦，兩者價格也都上漲，但是SM漲幅還是不如ABS，這就導致台達化利差擴大。台達化上半年EPS達到1.37元，年增54%，7月EPS更高達0.64元，單月獲利即超過第一季單季的獲利，未來幾個月隨著ABS漲價，8、9月業績持續看好，全年EPS預估將超過4.8元，以目前股價28元來看，本益比還不到7倍。台達化股價已經噴出，但我認為情況類似的還有台聚(1304)和華夏(1305)。

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