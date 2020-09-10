中美晶一統三代矽晶圓

【撰文／黃清照】

加權指數持續在月季線間震盪，指數整理偏弱勢，但仍屬盤整格局，反倒是櫃買指數仍在月季線之上整理，觀察最近族群輪動，大方向是往傳產股流入，不過近期生技股在整理一段時間後，股價也開始表態，這也是櫃買強勢的原因之一，因此這段時間建議選股不選是，把握中小型股的飆漲行情。然而生技股普遍沒有獲利保護，在高位階的指數操作風險較大，而櫃買最大權值股是環球晶(6488)，公司近期公布營收，8月營收45.56億元，MOM 4.66%、YOY -4.61%，公司看好12吋晶圓需求轉強，下半年將維持滿載，整體下半年營運持穩。環球晶由於長約比重高，客戶季初或季中未能拉貨的合約量，會在季底完成，因此季底的月營收往往較好。今年還沒什麼漲到的環球晶填息後，又拉回年線尋找支撐，股價持續整理，反倒是環球晶的母公司中美晶(5483)我認為出現不錯的佈局點。

中美晶公布8月營收49.69億元，MOM 1.6%、YOY -7.1%，中美晶在上月宣布參與宏捷科(8086)私募案後，宏捷科決定發行4500萬股，將以每股77.7元的價格讓中美晶入股，中美晶則取得宏捷22.53%股權，成為最大股東。由此事件可以看出中美晶淡出太陽能後的第一大步，過去中美晶的太陽能庫存已經打消完畢，預計今年有機會賺一個股本以上，未來全力衝刺半導體事業。

中美晶全力衝刺化合物半導體領域

在化合物半導體的原料別上可以區分三個階段，分別是第一代的矽、第二代的砷化鎵及第三代的碳化矽，就中美晶董事長徐秀蘭表示，化合物半導體後段製程的成熟度很高，但前段製程的二大困難，一個是貴、一個是少，SiC基板的供應量不足，市場因而尋求包括QST基板或SOI基板的替代可能性。但在各類的基板中，SiC基板發展出來的半導體元件，能耐高溫、高壓外，還具有電阻小、電流大與低耗電等特性，在電動車及需要高頻傳輸的5G、甚至是6G基地台，SiC基板的導入還是最被期待的。

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