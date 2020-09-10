快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美晶一統三代矽晶圓

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

加權指數持續在月季線間震盪，指數整理偏弱勢，但仍屬盤整格局，反倒是櫃買指數仍在月季線之上整理，觀察最近族群輪動，大方向是往傳產股流入，不過近期生技股在整理一段時間後，股價也開始表態，這也是櫃買強勢的原因之一，因此這段時間建議選股不選是，把握中小型股的飆漲行情。然而生技股普遍沒有獲利保護，在高位階的指數操作風險較大，而櫃買最大權值股是環球晶(6488)，公司近期公布營收，8月營收45.56億元，MOM 4.66%、YOY -4.61%，公司看好12吋晶圓需求轉強，下半年將維持滿載，整體下半年營運持穩。環球晶由於長約比重高，客戶季初或季中未能拉貨的合約量，會在季底完成，因此季底的月營收往往較好。今年還沒什麼漲到的環球晶填息後，又拉回年線尋找支撐，股價持續整理，反倒是環球晶的母公司中美晶(5483)我認為出現不錯的佈局點。

中美晶公布8月營收49.69億元，MOM 1.6%、YOY -7.1%，中美晶在上月宣布參與宏捷科(8086)私募案後，宏捷科決定發行4500萬股，將以每股77.7元的價格讓中美晶入股，中美晶則取得宏捷22.53%股權，成為最大股東。由此事件可以看出中美晶淡出太陽能後的第一大步，過去中美晶的太陽能庫存已經打消完畢，預計今年有機會賺一個股本以上，未來全力衝刺半導體事業。

中美晶全力衝刺化合物半導體領域

在化合物半導體的原料別上可以區分三個階段，分別是第一代的矽、第二代的砷化鎵及第三代的碳化矽，就中美晶董事長徐秀蘭表示，化合物半導體後段製程的成熟度很高，但前段製程的二大困難，一個是貴、一個是少，SiC基板的供應量不足，市場因而尋求包括QST基板或SOI基板的替代可能性。但在各類的基板中，SiC基板發展出來的半導體元件，能耐高溫、高壓外，還具有電阻小、電流大與低耗電等特性，在電動車及需要高頻傳輸的5G、甚至是6G基地台，SiC基板的導入還是最被期待的。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1402期】

萬寶週刊1402期

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：巴菲特光環褪色了

◎投資總舖師：台康生擁快篩+疫苗雙潛力

◎封面故事：投信季底作帳股 逆風高飛？

◎台股照明燈：被動元件谷底該買誰？

延伸閱讀

長科*攻Mini LED基板 送樣客戶

欣興、南電 押長天期

矽晶圓漲不動 元晶鬆口氣

中美晶化合物半導體聯盟成軍

相關新聞

遠距商機爆發年 該選誰？

今年第一季因新冠疫情迫使全球產業大洗牌，和疫情相關的公司最受惠，新冠疫情影響至今已達9個月，雖然各國因疫情趨緩後逐步放寬管制措施，為了防止疫情二度爆發，公司遠距辦公、學校遠距教學已成為「新常態」，美股Zoom公布Q2營收年增355%......

8月營收新高黑馬股

美股連續三天崩跌，蘋果、特斯拉分拆後領跌科技股，美股過去3個交易日累計下跌約10%，那達、費半都跌到季線支撐......

投信季底作帳股 逆風高飛？

近期上市指數於12500上下500點附近整理以一個多月，2020年初至今，外資賣超上市金額6,260億元，近期指數陷入整理已近一個多月，上有壓力，下有鐵板，不脫大區間整理......

ABS利差完美風暴：台達化

大盤高檔震盪可能還會維持一段時間，估計月線和季線之間箱型整理，能否突破還要看美國股市何時能再轉強。美股最近急跌充其量是漲多拉回......

中美晶一統三代矽晶圓

加權指數持續在月季線間震盪，指數整理偏弱勢，但仍屬盤整格局，反倒是櫃買指數仍在月季線之上整理，觀察最近族群輪動.......

汽車市場谷底翻揚 買誰？

上半年經過疫情的摧殘，車市慘不人睹，不過進入下半年，中國7 月份汽車產量220萬輛，年增21.9%，乘用車產量173萬輛....

Tesla黑馬股該選誰?

上期週刊特別提醒資金輪動非常快速，尤其高價電子股要特別小心，普遍都有做頭的跡象，尤其是過度吹噓的IC設計股回檔特別快...

僑威營運大爆發

美股表現超強，四大指數輪流創新高，台股即便萬三卡關，並無大跌空間；聯準會發表的新通膨政策，讓投資人相信現行的低利率政策還將維持一段時間......

MSCI來搗亂 小型股出頭天？

2020全球股市出現詭異走勢，完全脫離基本面，甚至於2020年初爆發新冠疫情，年出由12,197點跌至8,523點後...

宅經濟再發威 居家健身夯

年初新冠疫情吹皺一池春水，疫情重創全球經濟造成人類生活型態轉變，許多企業因此遭受嚴重衝擊，但也讓一些產業找到機會......

張靜峰空間美學 演繹奢混搭華風

比沙列設計總監張靜峰擅長格局規劃及重新配置，將不完美的畸零空間，修飾為完美運用的場域......

大陸金九銀十帶動美麗概念股羅麗芬營收大增

美容產業走出今年上半年在大陸市場的營運低谷，隨著後疫情時代壓抑的消費需求持續湧出，市場看好，美容產業在今年金九銀十檔期表現......

熱門新聞

謝金河：天龍股與地虎股的逆轉！

股神為何買進日本五大商社？

遠距商機爆發年 該選誰？

中美晶一統三代矽晶圓

ABS利差完美風暴：台達化

愛台灣的低價股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。