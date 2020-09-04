大陸金九銀十帶動美麗概念股羅麗芬營收大增

【撰文／陳澤樂】

美容產業走出今年上半年在大陸市場的營運低谷，隨著後疫情時代壓抑的消費需求持續湧出，市場看好，美容產業在今年金九銀十檔期表現，帶動美容股股價開始反彈。羅麗芬-KY(6666)8/31股價早盤即攻上漲停價位鎖住，9/1也再度大漲。

美麗產業市場是剛性需求，而未來發展的新潮流是新服務＋新零售，今年在疫情環境下，促使各美容業者加快線上發展的布局，也豐富了品牌和產品項目。像是羅麗芬-KY線上新增零售品牌「伊姿佰EasyBio」在拓展客戶方案的推動下，銷售成績持續攀升，佐登-KY下半年度加入保健食品線，以吃出美麗健康為出發點，麗豐-KY正與阿里巴巴集團的六大APP合作，進行引流導客計畫、祭出促銷優惠活動等以創造顧客回流的主動性。

羅麗芬-KY表示，線上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」已在微信小程序建立品牌總部商城、天貓及京東設立線上商城，並以百度、微信、抖音、小紅書、微博、朋友圈…等主流新媒體同步進行宣傳，公司的線上銷售策略成功，也分享給實體的美容院業主，共同將羅麗芬產品的終端市場做大，持續以線下的專業＋服務，搭配線上的服務＋新零售，預期線下與線上雙軌相輔相乘再加上多品牌行銷啟動，為後疫情時代帶來新的成長動能。