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張靜峰空間美學 演繹奢混搭華風

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

比沙列設計總監張靜峰擅長格局規劃及重新配置，將不完美的畸零空間，修飾為完美運用的場域。

設計彰顯人文精神的居所，讓居住者成為空間裡的主角，享受創造的空間。主軸式的設計風格，適得其所的安排，讓每個空間跟隨主調散發自我調性

此案為內湖長虹天璽，推開門扉，瑰麗的花崗岩「百達翡麗」拓展出壯麗神秘宇宙，當中透顯隱微藍光導引視覺聚焦於絨布底搭佐鍍鈦線條、澳洲原畫收藏的綺麗端景，揭開低調奢華序曲。

雅致端景旁的黑色雙開門內是衣櫃及淡雅白色石材為底的鞋櫃間，外觀細緻高雅，機能上規劃了雙層式收納及旋轉鞋架，可容納女主人400雙鞋。轉身往客廳移動，經過燦金轉折面，映入眼簾的是特殊漆塗刷的櫃體、鑽石切割吧台及鏡面底展示架，預示著內部的璀璨華麗。

客廳電視牆採用帶橘光的「時光之壁」當中鑲嵌鍍鈦，後半段設置灰玻門片展示櫃，反射戶外山景，創造深邃景深，並一路延伸至輕食區轉變為結合展示、儲藏功能的弧形櫃體。

公領域運用屋主喜愛的橘色點綴，搭配紋理如雲彩的地坪石材取代地毯，以「生之光」石材為底材，藍孔雀石材收邊，框塑出如車布邊大地毯的造型，橫向串聯客廳、餐廳、書房，構築恢弘的豪宅氣度。高低起伏的天花內隱藏複雜管線，但外觀如波浪般柔美優雅，譜出輕快韻律感。

輕食區改以黑白語彙，並利用鐵件調櫃勾勒線條，塑造俐落形象，描繪時尚風景，呈現多元面向，連結空間與生活的關係，演奏出輝煌磅礡、層次豐富的動人樂章。

主臥床頭繃皮，單椅皆選擇橘色系，滿足屋主喜好。前方起居室天花以同心圓造型收攏空間，電視牆以弧形鏤空鐵件打造，維繫通透開闊的綠意窗景。衛浴以大圓浴缸為中心，對應上方的圓天花與水晶燈，相互呼應、圍塑出豪邸氣勢。更衣室增設橘色中島提升收納容積，兩側靈巧運用開放手法，創造一目了然的展示性收納。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1401期】

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