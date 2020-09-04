宅經濟再發威 居家健身夯

【撰文／莊正賢】

年初新冠疫情吹皺一池春水，疫情重創全球經濟造成人類生活型態轉變，許多企業因此遭受嚴重衝擊，但也讓一些產業找到機會，面對後疫情時代該怎麼選股?此波疫情影響最大的莫過於中小企業，尤其是以現金流不足的公司首當其衝，像是年初即有許多中小企業因資金流斷鏈慘遭停業。

為了避免群聚效應造成疫情惡化，政府祭出猛藥呼籲民眾保持距離，對於大型百貨購物中心和餐廳、酒吧、戲院、健身房此類產業須面臨重大轉型，最大受惠者就是宅經濟起飛，電子商務和零售百貨需求黃金交叉，選擇網路購物取代逛街，Amazon股價也因此一飛衝天站穩3000元大關，面對疫情，遠距教學、辦公也帶動需求，相關筆電供應鏈也漲翻，如近期大漲的圓展、圓剛、東碩，健身產業也產生巨變，面對封閉空間以及空氣流動率不高的場地，隨著人們生活習慣改變，「居家健身」成為現今主流。

岱宇產能滿載 7月營收突破雙位數

轉型成功的岱宇(1598)是今年新冠疫情最大受惠者之一，旗下擁有四大品牌「XTERRA」、「SPIRIT」、「Fuel」、「SOLE」4個自有品牌，今年三月併入北美最大健身電商「SOLE」FITNESS，今年因疫情關係導致居家健身需求大爆發，岱宇挾帶電商+居家健身兩大優勢，營運三級跳出現大轉機，營收從四月起連續改寫單月新高，七月營收首度突破10億，除了SOLE帶動需求外，XTERRA旗下的跑步機訂單也成長翻倍，目前全年訂單量也超過七萬台，相比去年全年訂單量翻倍成長。