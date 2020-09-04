MSCI來搗亂 小型股出頭天？

【撰文／陳子榕】

2020全球股市出現詭異走勢，完全脫離基本面，甚至於2020年初爆發新冠疫情，年出由12,197點跌至8,523點後，國安基金進場護盤，旋即指數由低點上漲，不止漲破12,197起跌點，甚至突破台股30年來的天險12,682點，最高漲至13,031點，衝上13,031點後，目前於12,500點上下500點區間大震盪，這段期間，黑天鵝陸續飛來，從去年的香港反送中事件、美通過香港法案、今年初新冠疫情封城、美中貿易再戰 、美擴大封鎖華為、美中從貿易戰打至科技戰、互關對方外交領事館、美中南海軍事演習衝突、全球第二次新冠疫情再爆發、美國內部種族歧視示威事件、美國失業人口暴增，經濟面臨進20年來嚴重衰退…等等諸多利空襲擊，但全球股市就是驚驚漲，維持多頭不墜，美股四大指數輪流創歷史新高，帶動全球股市欣欣向榮。

過去人們會說，股市是經濟的櫥窗；不過，現在的股市仍可說是經濟的櫥窗，但有可能是那僅僅1%的人的櫥窗，從事金融市場交易20年來，沒看過這種發生重大利空，股市不僅不大修正，反而還大漲慶祝，探究股市上漲的原因，說穿了就是背後的政治勢力，目前的股市就是個政治盤，川普政府的政策，要確保股市榮景持續至11月3日美總統選舉投票日，美國聯準會(FED)的無限QE政策，充沛的資金，更加持全球股市繼續偏多的行情與榮景。