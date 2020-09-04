【撰文／王榮旭】

美股表現超強，四大指數輪流創新高，台股即便萬三卡關，並無大跌空間；聯準會發表的新通膨政策，讓投資人相信現行的低利率政策還將維持一段時間，有利資金持續湧向新興市場。台股站在歷史高檔，上漲有壓力但下跌空間也有限，預計將維持箱型區間整理，9月份大盤空間不大，所以要尋找個股中的機會。近期電子股大多是中小型股單兵突破，其中進可攻退可守的，我認為還是那些上半年財報不錯，且第三季業績還能維持的個股。上半年業績亮眼的電子股大多來自NB與平板供應鏈，例如受惠於遠距商機的圓剛(2417)，8月份股價飆漲95%；或是做電腦周邊零組件的曜越(3540)，8月也漲了30%；還有做NB電池的加百裕(3323)，股價也在8月大漲36%。現在8月營收陸續開始公布，相信NB相關個股的業績還將持續亮眼。

GIS擁三大利多

美股近期的兩個領頭羊是剛剛實施分割的蘋果和特斯拉，這兩家公司在台灣的的供應鏈自然也就水漲船高，比如說領先國內業者率先打入特斯拉供應鏈的TPK-KY (3673)，供應Model 3的中控顯示相關產品，再加上TPK也是蘋果平板供應鏈，今年NB、平板受惠疫情帶動遠距商機，TPK上半年EPS 0.85元，數字看著不多，但年增高達3.4倍，第三季進入傳統旺季，估計營收季增可達15～20%。值得留意的還有GIS-KY(6456)，上半年獲利5.9元，全年EPS上看11～12元，目前本益比只有12～13倍，在蘋果iPad及筆電份額持續增加之下，明年GIS的獲利會更加可觀。另一方面，蘋果將力推Mini LED iPad以及MacBook的布局，GIS有機會搶得比較高單價的訂單，加上第三季進入營收旺季，GIS短線將有機會挑戰前高。