Tesla黑馬股該選誰?

【撰文／黃清照】

上期週刊特別提醒資金輪動非常快速，尤其高價電子股要特別小心，普遍都有做頭的跡象，尤其是過度吹噓的IC設計股回檔特別快，要小心股價可能回不去原本的高點了，近期傳產族群漲勢再起，造紙、航運以及車用族群以及部分業績股看好，投資人可以趁這一波反彈將換股布局，將資金轉到有實質業績的好股。

投信鎖定貿聯 8月大買超

上半年受到歐美疫情影響的產業眾多，下半年隨著疫情回穩後，工廠逐漸復工，營運已經快速回升的公司優先布局，貿聯-KY(3665)上半年因疫情影響，導致部分產品拉貨力道趨緩，再加上墨西哥廠停工影響，其中影響最大的是家電相關的Leoni EA，解封後需求逐步復甦，下半年將重返營運正軌。

除此之外，半導體、車用、醫療相關線束將成為第三季成長動能，尤其近期Tesla今年為今年大飆股，股價大漲至2000元天價後分拆，吸引全球投資人，今年第三季交車量有望再向上突破，貿聯身為Tesla電池模組線束唯一供應商，上半年因停工所以出貨佔比下滑，下半年開始將大幅增加，再加上今年新併購的Speedy挹注營收，有效整合自身半導體線束技術，帶動半導體線束成長力道。