汽車市場谷底翻揚 買誰？

【撰文／莊正賢】

上半年經過疫情的摧殘，車市慘不人睹，不過進入下半年，中國7 月份汽車產量220萬輛，年增21.9%，乘用車產量173萬輛，年增13.2%，新能源車方面7月份銷售9.8萬輛，年增19.3%，都顯示最壞情況已過，進入復甦的階段。美國Tesla更是指標，分拆後大漲12%創再歷史新高，今年大漲5倍，馬斯克榮登全球第三大富豪，點燃特斯拉概念股上漲，而資金在電子股因為華為禁令的影響下，從高檔撤出，轉往低檔籌碼乾淨的汽車零組件股，下半年汽車零組件將會是主流之一。

Model 3熱賣 暢旺特斯拉概念股

特斯拉今年上半年在中國的銷量為5萬輛，年增200%，中國的電動車市佔率從6%提高到21%，首次登上銷量冠軍，風光擠下比亞迪，7月特斯拉在中國的銷量達11041輛，繼續保持中國純電動車銷量冠軍，其中賣最好的就是平價版的Model 3，甚至Model 3的二手車在今年3月到6月，平均只要29.3天就能把車子賣掉，速度在各中古車中高居第一，且比第二名BMW X6的43天快很多；當然，在美國市場，上半年美國電動車市場最熱賣的10款電動車當中，Model 3 以38314輛排名第一，亞軍是 Model Y的18861輛，Model X 則以9500台位居第三，一直到了第四名，才終於出現「非特斯拉」電動車款，是通用集團的 Chevrolet Chevy Bolt，而特斯拉股價大漲，帶動不管是「舊」或「新」的特斯拉概念股全面上漲。