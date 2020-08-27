興櫃半年報搶先看 下半年選股怎麼看？

【撰文／吳恆濱】

隨著半年報已公布完畢，興櫃公司不像上市櫃公司每一季都會公布獲利，只能透過半年報檢視公司獲利狀況，今年因疫情影響，整體獲利較去年衰退7.1%，但仍有一些公司因疫情而受惠，反而表現優於去年，上半年營運表現如何將是選股的方向，本期週刊針對半年報具有亮點的公司特別介紹。

穎崴上半年獲利接近一個股本 穩居興櫃獲利王

今年上半年興櫃獲利王為半導體測試介面廠穎崴(6515)，先前也多次介紹過，受惠全球5G建設逐漸普及加上5G手機才剛開始，高階製程的相關測試需求大增，上個月營收也創下新高，獲利自然也不在話下，上半年獲利為8.43元；第二名則為第三方支付龍頭廠商綠界科技(6763)，上半年獲利為6.66元，今年受惠疫情影響帶動宅經濟需求，電商商機大成長迎來網路收款需求，再加上公司主打一條龍服務，有效節省店家的營運成本及時間，成功帶動旗下Ecpay平台市占率提升。

進口車商汎德永業(2247)上半年獲利6.04元則位居興櫃第三，值得留意的是第二季單季繳出4.75元創近三年單季新高，主要受惠旗下BMW與Porsche產品線漸趨完整，帶動整體新車銷售力道，以及後勤維修保養業務穩定成長，並且在台灣經銷據點布局完整，汎德永業近年來都穩定獲利超過一個股本，今年已送件掛牌，將於第四季掛牌。