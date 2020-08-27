生華科 下一個新藥股王 兩個新藥各顯神通

【撰文／王榮旭

新冠疫情無非是今年最熱的議題，新冠肺炎(COVID-19)是近年來全球最重大的流行疾病，具高度傳染性，從口罩、防護衣、醫療手套、疫苗、試劑、新藥等，全球各大醫療機構以及相關供應鏈無不投入龐大資源，在做好防疫之餘，不免思考疫情何時才能結束?

從年初疫情爆發以來，全球已然展開新冠疫苗和藥物的時間競賽，8/20俄羅斯宣布疫苗「Sputnik V」領先全球問世，將在40,000名參與者身上進行試驗，最快9月投產，其餘國家進度也緊追在後，包括由製藥界巨頭AstraZeneca和英國牛津大學共同開發的疫苗ChAdOx1已進入三期臨床，澳洲利用卡介苗提升人體免疫力的新冠臨床也進入三期，美國政府更傾全國之力大舉投資Moderna製造疫苗，至於台灣疫苗廠國光生、高端疫苗也紛紛搶進啟動臨床。

然而疫苗是預防，要解決眼前延燒失控的新冠疫情，藥物或許還是終極解決方案，Gilead開發的瑞德西韋已經在5月獲得美國FDA授予緊急使用授權EUA主要是用於治療重症患者，但是由於全球確診感染人數已經破兩千萬人次，產量早已被訂購一空。因此其他的治療藥物就愈顯急迫。

生華科Silmitasertib (CX-4945)台灣唯一國際點名新藥具治新冠潛力

目前在全球眾多開發藥物中，台灣生華科(6492)的新藥Silmitasertib (CX-4945)來勢洶洶實力不容小覷，是台灣唯一重磅級的新冠潛力藥物，已經獲得美國多個病毒權威機構和實驗室欽點，包括美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所(QBI-UCSF)早於2020/03研究報告中指出，全球有 69 項抗新冠病毒潛力藥物，Silmitasertib (CX-4945)是台灣唯一被點名的新藥；緊接著４月，美國猶他州立大學抗病毒研究所(IAR-USU)進行一項抗新冠病毒潛力藥物海選，生華Silmitasertib (CX-4945)從全球1,670個藥物中脫穎而出，IAR-USU的研究認為Silmitasertib (CX-4945)為高度專一性CK2蛋白激(酉每)抑制劑，透過減緩SG(Stress Granule)應激顆粒的分解，可強化宿主細胞抗病毒環境。