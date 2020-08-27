兩檔低P/E的績優財報股

【撰文／黃清照】

本周台股緩步墊高，大量長黑即將吞噬，回到起跌點就會出現多空分歧點，追空的人也被嘎到停損了，前面追高做多套牢的求解套，這時候不是要積極作多的時候，反而要小心遭空方狙擊，此時選股比大多頭更重要，若台股持續走橫盤震盪整理，那我大膽認為許多高價、高本益比個股，將會成為空方狙擊的目標。

過去台股最強的IC設計及生技股，很多已經出現高檔背離現象，回跌到季線位置附近短線可能將會反彈，但若高不過高就是做頭的危險訊號，反倒是開始由一些低基期的股票止跌反漲了，太陽能、面板、航運股股價都很低，報價逐漸好轉，這類公司股價不跟財報走，反而跟著報價走，太陽能茂迪由8元漲到19.45元，長榮、萬海股價又創波段新高點，不過這類公司並不適合作長波段操作，股價容易受到報價起伏大的影響，股價震幅也大，短線操作即可。投資人反而該注意低本益比的公司，這類股價跟財報走，有獲利、有前景、有題材長線可以安心抱牢，短線也可以作價差，是最適合在橫盤區間操作的類股。

GIS受惠蘋果轉單題材

過去我曾推薦觸控大廠GIS-KY(6456)，GIS在iPad和iPad上使用MegaSite的商業模式，和用於Macbooks的LCM，使該公司有機會擴展到微型LED背光燈實現垂直整合。今年底首款Mini LED iPad Pro 12.9的Mini LED背光約佔50％，GIS除了現有的MegaSite業務之外，還可以增加其附加值，而如果後續GIS可以獲得更多的Mini LED背光訂單，利潤還會高於預測。由於Mini LED升級，使12.9英寸iPad Pro的MegaSite ASP有所增加;此外，GIS與京東方合作開發6.1英寸iPhone OLED觸控模組，將從2021年中開始貢獻。