鈺齊成戶外休閒大贏家

【撰文／王榮旭】

大盤漲到1萬3後難以取得進一步的突破，向下回跌卻也跌不破1萬2季線關卡，指數呈現箱型整理的態勢。儘管今年股市已經漲多，但是低利率的環境並未改變，等於市場上的資金行情還在持續；低利率加上各國央行大放水，市場上資金過剩有沒有好去處，這就造就了今年股市、房市、金價全面上漲的多頭格局。美國股市同樣也表現強勁，標普500指數和側重科技股的那斯達克指數近期都屢創新高，在這樣的大環境下，台股其實沒有什麼大跌的空間。市場資金的部分近期正快速的輪動，電子、生技、傳產等都有被點火的機會，尤其傳產因為上半年漲幅較小，具有低基期的優勢，最近法人也對傳產股動作頻頻，就是因為資金快速輪動的情況下，比較有波段的股票有不少落在傳產族群當中。

鈺齊戶外鞋訂單加溫

隨著國內疫情逐漸緩解，戶外活動開始全面復甦，各地景點都湧現爆滿人潮，也讓戶外運動用品的廠商業績回春。以品牌運動鞋代工廠鈺齊(9802)為例，鈺齊擁有5座Gore-Tex認證廠區，擁有頂級防水透氣戶外鞋之生產能力，服務超過50加國內外客戶；這些客戶的訂單因受上半年疫情干擾而往後調整，往年秋冬款訂單集中在4～9月出貨，今年會遞延到5～10月出貨，因此第三季營運將受惠於遞延的訂單出貨，預估今年下半年的營收將有明顯的改善，目前鈺齊產線上已經開始需要加班，可見客戶拉貨的需求已經激增。這樣的轉機性是法人所青睞的，投信8月份大買鈺齊超過6500張，股價創波段新高，上檔無壓。