誰具籌碼優勢 就能漲

【撰文／陳子榕】

美國商務部8月17日宣布，將進一步擴大對華為的限制，切斷華為取得商用晶片的管道，並不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，這舉動將加深美中關係緊張。川普政府把華為在21個國家的38家關係企業，列入美國政府的經濟黑名單；自華為在2019年5月首次列入黑名單後，總計已有152個關係企業被列入黑名單，美國不想要華為的設備進入美國，認為華為設備會監視美國人民，進而引發國安危機。

美擴大封殺華為取得晶片管道，聯發科(2454)首當其衝受害，除聯發科外，受利空影響的企業，包括影像感測器供應商索尼(Sony)、感測器供應商意法半導體(STMicroelectronics)，以及主要記憶體晶片製造商三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士公司(SK Hynix)，鎧俠公司(Kioxia)、南亞科(2408)等等。

在美國總統大選之前，股市將是政治盤，這次華為禁令的火，已燒到台系IC廠身上。台廠去美化受惠潮告一段落，現在美中未來科技將走向不同的兩大陣營，中方將全力本土化，目前，台積電(2330)供應鏈已走弱，台係IC設計或5G相關個股須注意籌碼動向。