【撰文／王榮旭】

資金輪動速度很快高，原本大家預期上半年漲多的電子股要拉回修正，但美股近期表現強勁，台灣電子股的修正幅度變得相當有限。像是台積電(2330)，在7月底那根帶量長黑K棒之後，股價就一直橫向以盤代跌；台積電股價強勢整理的情況下，也就讓大盤沒有什麼大跌的空間。相比於台積電的強勢，聯發科(2454)、聯詠(3034)等IC設計受華為事件影響就弱一些了，這一波跌破季線後反彈力度有些不足，在今年上半年明顯漲多的情況下，IC設計族群短線恐將面臨比其他電子股更大的修正壓力。這個時候，我們可以把目光投向電子股中一些更有上漲空間的族群，比如散熱和網通。

建準散熱風扇需求引爆

散熱模組的股票中，像動力-KY(6591)、奇鋐(3017)、建準(2421)甚至雙鴻(3324)等高價股，整理姿態都很高。以建準為例，建準受惠於在家工作的需求使PC與伺服器風扇訂單湧現，營收來到36億，季增60.2%、年增33.3%，創下歷史新高。產能利用率幾近滿載下經濟規模擴大，工業、伺服器風扇出貨的增長又使產品組合優化，讓建準今年第二季的毛利率衝高到25.7%，同樣寫下歷史新高。近期傳出Intel將推出新的處理器，預估會讓建準風扇的需求進一步提升，業績也將水漲船高，今年EPS預計可以上看1.5元。建準股價姿態頗高，又有見到法人的影子，短線仍有突破前波高點的機會。