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致伸：受惠宅經濟 營運走出谷底

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

上周四美國擴大華為禁令導致台股加權指數、櫃買指數出現大幅度修正，大盤指數盤中一度大跌600多點摜破月線，OTC指數也跌破季線，這是從三月以來第一次出現大幅度的回檔，投資人嚇到胡亂賣出股票，但此次修正也讓法人趁機撿到便宜，許多低檔的股票見底後開始大漲，高基期亂炒作的股票不但無法站回禮拜四個高點，還陸續向下跌。

近期資金從電子股轉移到傳產族群，盤面上轉由綠能、營建、航運、汽車類股以及部分低本益比的低價電子股撐盤，所以我過去不斷強調投資人應該避開漲多的高價電子股，尤其是高檔爆量的股票，這些都不可以進場做承接的動作，選擇低檔爆量主力進貨的股票才有大錢可賺，本期介紹一檔具有潛力的個股提供給投資人參考。

低檔投資價值浮現 投信進場低接

聲學廠致伸(4915)今年因疫情影響，美國客戶下單轉趨保守導致新耳機開發案延後，第一季獲利衰退將近2成，單季獲利0.62元比去年Q1獲利0.8元還差，但隨即Q2因疫情帶動導致電腦周邊需求大幅提升，上半年成為了業績撐盤要角，聲學部分則是遞延出貨，整體出貨比電腦周邊商品來到四成左右，聲學產品則是下滑到剩35%，今年Q2獲利表現因業外挹注，導致優於去年同期來到1.13元，合計上半年獲利1.7元，雖然疫情帶來使得公司聲學產品出貨遭到遞延，但是其餘產品也有補量上來，足以彌補智慧手機和耳機疲弱情況，今年泰國廠也加入營運，預計明年底將會完成自有廠房的建置，將提升未來成長動能。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1400期】

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