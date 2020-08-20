凱勝嘉義電動車生產基地落成啟用

【撰文／陳澤樂】

國內電動公車領導品牌凱勝綠能更全力配合政府政策，為發展MIT電動車產業與滿足國內未來需求，重金投資新台幣逾5億元於嘉義馬稠後工業區購入萬坪土地，並興建台灣最先進的電動車輛研發生產基地，其第一期工程之生產廠房與研發測試設備正式於8月18日落成啟用，成為現行台灣電動車產業最大規模且完整的電動車產研基地。董事長陳怡仁表示：自2013年苗栗客運採購2台凱勝電 動公車開始營運後，平均日行駛200餘公里無須充電的續航能力及近99%的妥善率，輔以低於柴油車燃油成本近70%的優異節能，因此獲公車業界肯定。短短數年內為國內單一車款銷售冠軍，且難得的是全數在役每日穩定營運，同時也是目前唯一可勝任雙北地區黃金路線高營運強度的車輛。六年多來凱勝綠能的電動公車營運里程亦交出累積2500萬公里行駛里程的亮眼成績單，相當於繞台灣2萬多圈的紀錄。凱勝綠能嘉義廠，採用目前國內唯一且為國際上最先進的鋁合金模組車身技術產線，完工啟用的第一期工程為綠能車輛產業基地，除電動公車研發生產外，更整合入未來各式商用車生產需求，規劃短期內將可具備年產350輛以上之電動低地板公車整車或底盤，長期規畫於高峰期時可年產約650輛。現場展出凱勝吸取158台電動公車營運維護經驗與反饋，由凱勝團隊所規劃主導歷時近兩年研改的第二代全新電動巴士K9DA與底盤。車體技術為國內近30年來首見升級，一躍與賓士大客車車體同級之鋁合金工藝技術，凱勝與亞太唯一獲歐洲主流頂級客車(SCANIA、 MAN、VOLVO)認證的Gemilang Coachwork(順豐客車)合作，導入源於瑞士鋁業應用於空中巴士客機、歐規頂級大客車與高鐵車體標竿技術的複合模組鋁合金車體工藝並整車在台生產，此複合鋁合金車體技術除具 較傳統鋁合金車體更輕且強韌的結構外，更可降低傳 統車體生產過程達90%的焊接工程，使生產製程達到幾乎無公差的高精準度與環保製程。 動力心臟升級為二代輪邊驅動高性能馬達，動力由 241HP大幅提升至400HP，最高車速輕易突破每小時90公里，切實符合國內市區及高快速公路之快速公車營運之高速巡航需求。並配備國內唯一的主動式電池恆溫管理系統，有效提升電池穩定與壽命，同時更提供業界最長的8年保固。

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