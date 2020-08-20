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低價財報優質股出列

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股指數持續在萬三前高檔震盪，櫃買指數選擇區間整理，個股族群互相輪動，早在三期以前我就告知各位投資朋友，高檔IC設計股非常危險，遲早會修正回來，愛普由565元跌到332元，聯發科由763元跌到617元，矽力-KY由2065元跌到1555元，高價IC設計股普遍跌破月線，不過低價的IC設計股並沒有受到影響，聯陽、聯詠、瑞昱、義隆電相對抗跌，低價股有業績支撐，資金逐漸往低價、低本益比且有獲利的公司流入，在IC設計族群上是如此，在其他族群中也同樣看的到。今年我最看好的股票之一，興勤(2428)股價突破百元後持續創高中，股價最高來到125元，上期特別做介紹，興勤主要因為Q2財報亮眼，毛利率、營益率雙率雙升，今年挑戰8元，不容小覷。奇力新Q2獲利同樣大好，兩公司今年同樣都有擴廠計畫，奇力新也有機會比價上漲。由此可見，如今選股已不再是有題材、有夢想就會無限上漲了，隨著季報公布以後，電子股必須面臨下半年旺季業績的考驗、匯損的壓力，以及國際局勢的動盪等。因此選股以布局Q2財報季增年增、7月營收月增年增的績優股最推薦。

特斯拉創新高供應鏈雨露均霑

上期我在萬寶周刊另一篇專欄中介紹貿聯-KY(3665)，眾所周知，貿聯是特斯拉概念股之一，而在本周期間，特斯拉又再創歷史新高價，最高漲到1845元，特斯拉CEO馬斯克身價一矽增加近80億美元，擠身全球第四富。特斯拉再創高，底下供應鏈股價也不寂寞，本期同樣看好貿聯，上期提前介紹是因為知道貿聯Q2財報肯定會好，果然這周公布財報後，股價順利填息，量能緩步增加，是多頭起漲的態勢。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1399期】

萬寶週刊1399期

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