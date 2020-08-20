主流變了 高價換低價

【撰文／陳子榕】

最近投資人熱衷討論台積電(2330)，連幾個月不見的朋友都忍不住進場搶買台積電，買不下台積電者，就搶買設備股，例如家登(3680)、帆宣(6196)等，此時大家都有本股票經，台積電未來是否有機會上看500元？今天就從兩個面向，跟大家解析：不過還是要叮嚀大家，股票的買點不是追來了，而是等來的，若追價買股，是很容易住進套房的。話說，台積電會引起投資大眾興趣，當然是因為在於這一波台積電漲幅打敗一票小型電子股，今年台積電由低點235.5元漲至466.5元，漲幅98%；大盤指數由今年最低8523點漲至13031點，漲幅52%；這一波台積電漲幅不僅打敗大盤，甚至連一些中小型電子股的漲幅，也遠遠落後台積電，過去被視為保守型的投資標的，現搖身一變成為飆股，跌破市場眼鏡；當然，面對台積電強股上漲，投資人問，還能再買嗎？

里昂證券於7月14日發布報告，預期在新冠肺炎趨緩及華為禁令衝擊降低之下，台積電展現強大的獲利動能，將目標價喊到500元。近期，台積電大手筆發行40億美元債，擴展資本支出，里昂證券8

月13日發布報告指出，將台積電目標價從500元進一步升上530元；里昂預期，英特爾6奈米CPU訂單將在2021下半年導入，5奈米單隔年導入，現在可能會更快。里昂上修台積電2020∼2022年EPS預測至18.7元、20.8元、25.08元，目標價拉高到530元。從里昂報告評估來看，目前台積電股價正在反映2022年的獲利，若是股價領先反應未來的利多，要注意未來股價再受利多續漲的空間就有限。例如這一波受惠新冠疫情大漲的生技股，如股價大漲幾十倍後，充分反映未來利多，現在縱使更大利多，股價基本上已利多不漲。

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