經濟復甦！法人大買百和

【撰文／王榮旭】

大盤沿著月線進行高姿態的整理，但是今年以來 領軍上漲的半導體族群雜音頻傳，主要就是因為美國一再升級華為禁令，禁止任何美國技術出口華為，不只晶圓代工，現在連IC設計和許多電子零組件廠可能都將受到影響，聯發科(2454)股價罕見跌停 就是一個警訊。上半年漲多的IC設計或高價電子股 短線可能會拉回整理，資金從這些股票中轉出，預料將流向相對低基期或有經過整理的非電族群，隨著全球經濟活動恢復，傳統產業下半年業績也將回溫，股價始反映對未來經濟復甦的展望。還有像是綠能、生技等產業，又獲得政策面的支持，下半年股價有較大發揮空間，可望成為市場資金青睞的對象。

世紀鋼離岸風電效益展現

近期綠能相關的股票轉機性相當高，比如像是茂迪(6244)第二季EPS由虧轉盈，下半年受惠於加速太陽能板建設帶動太陽能模組供不應求，業績將有顯著成長。除了太陽能之外，風電也是下半年政策面的寵兒，同樣受惠於風電廠加速布建，世紀鋼(9958)已經連續3個月營收創歷史新高，業績進入爆發期。風電股走強反映的是政策推動下風電需求的大幅提升，以及下半年基站開始動工，世紀鋼手上握有沃旭和CIP的離岸風電訂單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近兩倍，預計上述項目今年能貢獻近60億元營收，估計世紀鋼的風電產品毛利率至少能達到3成。在上週的專欄中，我就曾推介世紀鋼，這週股價一路走揚創下歷史新高，由於上檔無壓，在後續業績持續看好的情況下，不排除還有向上的空間。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1399期】

《 萬寶週刊1399期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：川普能否打垮華為？

◎投資總舖師：普篩試劑的大贏家：寶齡

◎期蹟再現：主流變了~高價換低價

◎台股照明燈：低價財報優質股出列