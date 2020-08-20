立隆：疫情下的另類受惠者

【撰文／黃清照】

台指期8月並未創高，週三指數下跌93點收最 低，結算價為12778點，而大盤指數這波賣壓連帶 近期弱勢的櫃買也跟著走低，雖然出爆量上影線， 但可以注意到櫃買整理近尾聲了，量能開始放大顯 示大行情要來了，指數會在結算後發動攻勢嗎？還 是持續個股輪動到月底呢？以族群面來看，目前資 金有從電子股流出的跡象，而傳產股、生技股甚至 防疫股開始出現反彈，但整體多方架構沒變的情況 下，能賺錢就看選股功力了，眼尖投資人會發現， 最近跌的電子股大都是高價、高基期、高本益比的 族群，然而低價、低基期、低本益比的族群卻悄悄 開始動了，我看好被動元件族群將在近期內發動， 其中有一檔獲利、營收表現超好的個股，股價已經 壓不住了，大盤連續兩天下跌，股價卻準備挑戰 2018年高基期的時候，而這間公司就是周二招開線 上法說會的立隆電(2472)。

今年我一路看好立隆，當時股價不到40元，而因 為今年疫情的關係，股價最低來到23.45元，儘管疫情蔓延全球，但公司反而有機會搶進許多新的醫療 客戶供應鏈，且在下半年5G小型基地台的歐系及陸 系等廠商訂單，對立隆今年獲利相當補。

受惠疫情 立隆切入更多醫療廠

立隆布局5G應用市場多年，公司出產地5G小型 基地台設備電容產品，已是大陸5G基地台廠商的主 要供應商，另外立隆也出貨給歐系客戶，全球陸續 建置5G小型基地台，將推升對電容產品的需求。在 氮化鎵電源市場方面，隨著65W Gan快充推出，可 加速市場普及化，而Gan可望整合筆電與手機和平 板充電器市場，預期將進入汽車、工業與電信電源 應用，對小尺寸高壓、25 V大容量固態電容的需求 將會拉升，立隆因此受惠。此外今年因疫情影響， 第一季獲利稍有不佳，但卻也因禍得福，在疫情影 響下，搶進很多過去打不進的客戶，例如：公司也 切入中國大陸醫療器材開發商，過去約有該公司6成 的訂單，現在攀升到9成，預期醫療領域將成為立隆 電後續的重要成長動能。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1399期】

《 萬寶週刊1399期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：川普能否打垮華為？

◎投資總舖師：普篩試劑的大贏家：寶齡

◎期蹟再現：主流變了~高價換低價

◎台股照明燈：低價財報優質股出列