Q2獲利成長股誰還可以買？

【撰文／莊正賢】

美國全面封殺華為，這次不再延長寬限期，還擴 大禁止華為從第三方取得晶片的管道，並增加38家 華為子公司列入實體黑名單，台灣多家華為供應鏈 也證實9/15後不再出貨產品給華為，嚴重打擊到營 運，這兩年去美化概念貫穿台股，親中的廠商這次 就受到嚴重的影響，台積電的客戶大多偏向蘋果、 AMD、輝達、高通等美商，雖然也停止出貨給華 為，但美國廠商馬上遞補，影響不大，去美化的IC 就受到影響，尤其集中在華為供應鏈的廠商，台廠 左右逢源的機會也沒了，導致加權指數高檔有轉弱 的味道，不過OTC指數仍守穩月線之上，就能維持 個股表現的態勢，但需避開漲多的個股，因為資金 已經慢慢由高基期股轉到籌碼乾淨的低檔股，本期 就精選Q2季報大幅成長，同時7月營收也維持雙成 長的業績股，重點股價才剛從底部起漲，就值得投 資人留意了。

出貨秀肌肉 健身股獲利營收大成長

今年新冠疫情造全球封城，經濟活動停擺，健身 房被迫關閉，民眾只好在家自主訓練，使得家用運動健身器材銷售供不應求，長榮海、中菲行就表示 接到很多運送健身器材到歐美各國的訂單，民眾就 怕不能去健身房健身，導致肌肉消失，瘋狂購買居 家健身器材，而其中股價最飆的就岱宇(1598)，主因 自有品牌毛利率高，Q2 EPS 1.77元大幅跳升，7月 營收創下歷史新高，月增15%、年增197%，股價 創下天價113元，但漲幅過大，建議有回檔到短期 均線再介入，不必過度追價。

台廠還有許多健身器材的零組件廠商也受惠歐美 居家健身的趨勢，力山(1515)為美國健身品牌Peloton 飛輪、跑步機主要供應商，去年受惠Peloton健身 機需求，力山營收年增27%，達到79億，也推升健 身機營收占比由2018年的61%提升至69%，增幅 遠優於力山本業工具機，今年Q1由於沒有健身機 新品出貨、飛輪車出貨回歸正常，及受疫情影響， 營運轉淡，不過，Q2在疫情驅動下，帶動飛輪與 跑步機需求大增，推升力山健身機出貨動能大幅增 溫，Q2 EPS 0.72元創下同期新高，季增46.9%、 年增46.9%，7月營收10.8億，月增46.3%、年增 63.5%。目前力山訂單能見度已達年底，高毛利的健身機業務，今年營收占比持續攀揚；電動工具機 方面，同樣受惠宅經濟發展，居家電動工具 DIY 需 求成長，且近其接獲 TTI 高階數位型及傳統桌上型 電動工具機大單，挹注營收動能。股價整理3個月 打出中期底部，投信買超，長線股價挑戰去年高點 108元。

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